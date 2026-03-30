Περιοδείες σε πόλεις και χωριά, εκδηλώσεις ενόψει της 1ης Απριλίου, παρουσιάσεις υποψηφίων, αλλά και ένας μαραθώνιος από τη μια άκρη της Κύπρου στην άλλη για την εγγραφή νέων ψηφοφόρων συνθέτουν το σκηνικό των ημερών. Η προεκλογική εκστρατεία μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, αφού μετά το Πάσχα το διάστημα που απομένει θα είναι ελάχιστο. Η Βουλή διαλύεται και η Υπηρεσία Εκλογών ετοιμάζεται για την υποβολή υποψηφιοτήτων και την επίσημη έναρξη της αντίστροφης μέτρησης μέχρι τις εκλογές.

Τα κόμματα εστιάζουν κυρίως στον στόχο της κινητοποίησης των δικών τους ψηφοφόρων, επιδιώκοντας αύξηση της συσπείρωσής τους, ενώ την ίδια ώρα ο Φειδίας Παναγιώτου ακολουθεί ξανά την ίδια συνταγή με το 2024 για την εγγραφή νέων ψηφοφόρων, περπατώντας από την ελεύθερη Αμμόχωστο στην Πάφο.

Η Αννίτα Δημητρίου έστειλε το Σάββατο μήνυμα προς το εθνικόφρον ακροατήριο του ΔΗΣΥ, σε μια εκδήλωση έντονου συμβολισμού στο οίκημα των Συνδέσμων Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΝΕΔΗΣΥ. Μπάντες, παρέλαση, λαμπαδοφορία και καλλιτεχνικό μέρος με ποιήματα και τραγούδια από τον αγώνα της ΕΟΚΑ συνέθεσαν το σκηνικό, με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ να διαμηνύει στον χαιρετισμό της πως η πορεία ενός έθνους καθορίζεται από στιγμές της ιστορίας του. Από τον Θούριο του Ρήγα Φεραίου, σημείωσε μεταξύ άλλων, μέχρι τον όρκο του στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή, και από τις μάχες της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι τα πεδία θυσίας των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, αναδείχθηκε η αδιάκοπη συνέχεια του Ελληνισμού και η ακατάλυτη θέληση για ελευθερία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ευθύνης που απορρέει από αυτή την ιστορική παρακαταθήκη. «Το να είσαι Έλληνας δοκιμάζεται στην καθημερινότητα. Στην επιλογή του σωστού απέναντι στο εύκολο, στην αντίσταση απέναντι στον λαϊκισμό και τη διχόνοια».

Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και προκλήσεων, τόνισε η Δημητρίου, η Κύπρος καλείται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τη στρατηγική της θέση και ενισχύοντας τη συνεργασία με την Ελλάδα και τους διεθνείς της εταίρους.

Έντονα πολιτικά μηνύματα περιείχε χθες και η ομιλία του Άριστου Δαμιανού, μέλους της Γραμματείας του ΑΚΕΛ, στην παρουσίαση των υποψηφίων του κόμματος στην Αμμόχωστο. Όπως ανέφερε, οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία κυοφορούνται εξελίξεις στο Κυπριακό. «Για το ΑΚΕΛ, το Κυπριακό και η επίλυσή του αποτελούν πυξίδα της δράσης μας. Πιο ισχυρό ΑΚΕΛ σημαίνει περισσότερη δύναμη για να επηρεάσουμε τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση της συμφωνημένης βάσης λύσης», σημείωσε.

Πρόσθεσε ακόμη πως, σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική αστάθεια, ως αποτέλεσμα διαδοχικών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υπόθεση της ειρήνης, σε μια γειτονιά που φλέγεται ως αποτέλεσμα των επεκτατικών σχεδίων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, είναι σημαντικό η μικρή, ημικατεχόμενη Κύπρος να υπερασπίζεται αρχές, ώστε να συνεχίσει να διεκδικεί την εφαρμογή τους και στη δική της περίπτωση. «Γι’ αυτό, η Κύπρος πρέπει να μείνει έξω από τους όποιους στρατιωτικούς σχεδιασμούς τρίτων, που σπέρνουν όλεθρο και θάνατο. Το ίδιο και τα εδάφη μας. Και, ασφαλώς, ούτε το ΝΑΤΟ στην Κύπρο ούτε η Κύπρος στο ΝΑΤΟ», σημείωσε.

Σε διαρκή περιοδεία βρίσκεται και το ΔΗΚΟ, η ηγεσία του οποίου βρέθηκε χθες στην ακριτική Τηλλυρία, με τον πρόεδρο του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο, να αναρτά φωτογραφία από στάση κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με φόντο τον κατεχόμενο κόλπο της Μόρφου. Είχε προηγηθεί το Σάββατο η συγκέντρωση του ΔΗΚΟ στην Περιστερώνα, με τον πρόεδρο του κόμματος να εστιάζει στην οικονομία, τονίζοντας πως ο λόγος που μπορούμε σήμερα να πάρουμε μέτρα για να στηρίξουμε την οικονομία και την κοινωνία «δεν είναι επειδή ακούσαμε τους λαϊκιστές, τους ακραίους, τους ανεύθυνους.

Είναι επειδή το δικό μας κόμμα στάθηκε απέναντί τους και οδήγησε τη χώρα μας από τη χρεοκοπία του 2013 στην οικονομική ανάπτυξη που έχουμε σήμερα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, το Δημοκρατικό Κόμμα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει έναν πρωταγωνιστικό, ρυθμιστικό ρόλο στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

Σε παρουσίαση των υποψηφίων της προχώρησε το Σάββατο και η ΔΗΠΑ, με τον πρόεδρό της, Μάριο Καρογιάν, να εκφράζει την αισιοδοξία του για μια ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία της παράταξης, η οποία θα της επιτρέψει να συνεχίσει να παρεμβαίνει δημιουργικά και υπεύθυνα προς όφελος των πολιτών και της πατρίδας.

Προεκλογική συγκέντρωση πραγματοποίησε το Σάββατο, με πρωτοβουλία του υποψηφίου Παναγιώτη Ευαγγελίδη, και το ΑΛΜΑ, παρουσία του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Σε εκστρατεία εγγραφής νέων ψηφοφόρων βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής ο Φειδίας Παναγιώτου, πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, την οποία μεταδίδει ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.