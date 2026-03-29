Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν και είναι η σταθερή απάντηση στα δύσκολα, η εγγυημένη επιλογή στα αδιέξοδα, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου σε ομιλία της για τις Εθνικές Επετείους 25η Μαρτίου και 1η Απριλίου στους Συνδέσμους Αγωνιστών ΕΟΚΑ εκδήλωση ΝΕΔΗΣΥ.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ζούμε σε μια εποχή “τρομερής γεωπολιτικής αστάθειας. Σε μια γειτονιά που φλέγεται. Σ’ ένα κόσμο που αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από όσο προλαβαίνουμε να προβλέψουμε”.

“Η Μέση Ανατολή γίνεται πεδίο μάχης. Η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε σκακιέρα ανταγωνισμού, ενεργειακών και στρατηγικών σχεδιασμών. Η Ευρώπη καλείται να επαναπροσδιορίσει και να ενισχύσει τον ρόλο της στο όλο γεωστρατηγικό τοπίο. Να κτίσει τη δική της αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας. Να επενδύσει στην ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή της αυτονομία”.

Την ίδια στιγμή, είπε η κ. Δημητρίου, η γεωπολιτική συγκυρία δημιουργεί και δυνατότητες.

“Η Κύπρος με αυτοπεποίθηση, και σε απόλυτο συντονισμό με την Ελλάδα, θα πρέπει να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα. Να αναλάβει τον δικό της κρίσιμο ρόλο στην περιοχή, ως αξιόπιστος εταίρος. Ως γέφυρα συνεργασίας και πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας” επισήμανε.

Το εθνικό μας ζήτημα, τόνισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, “παραμένει από την άλλη ανοικτή πληγή. Οι αναθεωρητικές επιδιώξεις της Άγκυρας, οι απαράδεκτες αξιώσεις για λύσεις που ακυρώνουν το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό”.

Αντιθέτως, πρόσθεσε, ” επιβάλλεται να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες, με μελετημένους και σωστούς διπλωματικούς χειρισμούς, προκειμένου να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα και τους Ευρωπαίους εταίρους μας να ασκήσουν πιέσεις στην Τουρκία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Επανέναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου που θα οδηγήσει στην επανένωση και απελευθέρωση της Κύπρου μας. Χωρίς κατοχικά στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις”.

Σε αυτό το τόσο ρευστό περιβάλλον, ανέφερε η κ. Δημητρίου, η Κύπρος περισσότερο από ποτέ χρειάζεται πυξίδα που να την κρατάει στις ράγες της σταθερότητας και της ασφάλειας.

“Που να μπορεί αποδεδειγμένα να φέρει μεταρρυθμίσεις και αποτελέσματα, χωρίς παρεκκλίσεις στο εθνικό ζήτημα που να ενισχύουν το τουρκικό αφήγημα, χωρίς εκτροχιασμούς στην οικονομία, μακριά από ιδεολογικές αγκυλώσεις, επιλογές και συνταγές που δοκιμάστηκαν και έφεραν την καταστροφή” είπε.

Μέσα σε όλα αυτά, ανέφερε, “δεν έχουμε την πολυτέλεια να φανούμε λίγοι.Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πειραματιζόμαστε με την τύχη της πατρίδας μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της επιπολαιότητας και της εύκολης λύσης”.

Εξέφρασε ανησυχία λέγοντας ότι “ανησυχώ πολύ για το ποια Βουλή θα έχουμε τον Μάη. Και πώς θα παίρνονται αποφάσεις και από ποιους; Από αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στον γκρεμό και διέλυσαν την οικονομία, από αυτούς που συγχέουν τον πατριωτισμό με την πατριδοκαπηλία και στα δύσκολα φυγομαχούν; Ή μήπως από τους νεοφανείς εθνοσωτήρες που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η προσωπική τους ανέλιξη και το κτίσιμο πολιτικής καριέρας;”.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είπε η κ. Δημητρίου ” ήταν και είναι η σταθερή απάντηση στα δύσκολα. Η εγγυημένη επιλογή στα αδιέξοδα”.

“Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ναι, μπορεί να οδηγήσει τον τόπο υπεύθυνα μπροστά. Μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, την οικονομική σταθερότητα. Μπορεί να δώσει λύσεις και να φέρει αποτελέσματα” κατέληξε.

ΚΥΠΕ