Αυστηρή κριτική κατά του ΑΚΕΛ άσκησε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, σε σημερινή της τηλεοπτική παρέμβαση. Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφερόμενη στην παρουσία ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο είπε χαρακτηριστικά, «βλέπω κάποιες δηλώσεις για τις οποίες πραγματικά ντρέπομαι. Κάποιες δηλώσεις και από υπεύθυνα άτομα με συγκεκριμένες θέσεις κυρίως από το χώρο της αριστεράς και από το ΑΚΕΛ».

Η κα Αννίτα Δημητρίου διερωτήθηκε παράλληλα κατά πόσο αυτή τη στιγμή αν «υπάρχει οποιοσδήποτε από εμάς, οποιασδήποτε πολίτης που δεν νοιώθει πιο ασφαλής με την ελληνική παρουσία ή των υπόλοιπων χωρών εδώ στην Κύπρο;» για να προσθέσει: «υπάρχει κανένας που δεν αντιλαμβάνεται την σπουδαιότητα και την σημαντικότητα να είμαστε όλοι σε ένα ενιαίο πλέγμα στρατηγικής και αντιμετώπισης αυτής της απειλής;».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναφέρθηκε και σε ιδεολογικές αγκυλώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποιος μπορεί άραγε να μην σημειώνει θετικά και να επιμένει σε ιδεολογικές πολιτικές ή άλλες αγκυλώσεις αυτή τη στιγμή που καίγεται η περιοχή μας. Όταν καίγεται η περιοχή σου δεν μπορείς να βλέπεις τα δικά σου προσωπικά πολιτικά ή άλλα συμφέροντα και σκοπιμότητες. Αυτή τη στιγμή τι περιμένει ο κόσμος; Να είμαστε όλοι μια γροθιά. Να είμαστε όλοι ένα μέτωπο. Να λέμε ότι χρειάζεται να γίνει και να προσθέτουμε σ΄ αυτές τις ενέργειες οι οποίες γίνονται και όχι να στεκόμαστε απέναντι και κυρίως όσον αφορά την Ελλάδα».

Η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε και στην τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στη Βουλή των Ελλήνων, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε, όπως χαρακτηριστικά είπε για να προσθέσει «πώς νομιμοποιείται ο οποιασδήποτε από εμάς να στέκεται απέναντι σε ένα κοινό μέτωπο που με τον πλέον έμπρακτο τρόπο αποδεικνύει ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι εδώ».

Καταλήγοντας, η κα Αννίτα Δημητρίου σημείωσε: «Και πάντοτε η Ελλάδα ήταν, είναι και πρέπει να είναι ο πιο ισχυρός μας σύμμαχος».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ήταν φιλοξενούμενη στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του τηλεοπτικού σταθμού Sigma.