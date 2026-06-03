Την εκτίμηση ότι η επικείμενη επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις 8 Ιουνίου ενδέχεται να αποτελέσει ορόσημο, εξέφρασε ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν. «Στις 8 Ιουνίου έρχεται η κ. Ολγκίν. Υπάρχει πιθανότητα να αποτελέσει μια σημαντική καμπή, γι’ αυτό επιλέγω τις λέξεις μου προσεκτικά», δήλωσε. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι επίκειται έντονη κινητικότητα το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι «το καλοκαίρι, υπό αυτή την έννοια στο πλαίσιο του Κυπριακού, μπορεί να είναι ένα θερμό καλοκαίρι».

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες διατηρεί ενεργό το ενδιαφέρον του, ωστόσο χαρακτήρισε απίθανη την άμεση κατάθεση νέου σχεδίου. Αναφέρθηκε στη βούληση της τουρκοκυπριακής κοινότητας για λύση και ξεκαθάρισε τις προσδοκίες του για τους επόμενους μήνες. «Λέω ότι μπορεί να έχουμε “θερμό καλοκαίρι” με κάθε επιφύλαξη, αλλά όλοι βλέπουμε πολύ καθαρά ότι θα υπάρξει κινητικότητα», τόνισε, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της σταδιακής προσέγγισης.

Αναφερόμενος στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών (ΟΤΚ) και την παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν, ανέφερε ότι η εξέλιξη αυτή δεν τον απογοητεύει. Άσκησε κριτική σε όσους στα κατεχόμενα καλλιέργησαν την ψευδαίσθηση ότι το καθεστώς παρατηρητή θα οδηγούσε αυτόματα σε αναγνώριση.

Όσον αφορά την «επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας», απέρριψε τις επικρίσεις περί απώλειας της ιδιότητάς της ως αποτελεσματικού ένδικου μέσου. Διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός απλώς διατηρεί την τουρκοκυπριακή πλευρά εντός του διεθνούς δικαίου και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συνολική λύση.

Τέλος, όσον αφορά «πολίτες» από τα κατεχόμενα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την Άγκυρα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη αρθεί η απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία για 16 άτομα και ότι ο σχετικός διάλογος συνεχίζεται.

ΚΥΠΕ