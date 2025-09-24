Η θρυλική σταρ του ιταλικού και γαλλικού κινηματογράφου, Κλαούντια Καρντινάλε, πέθανε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 87 ετών στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου διέμενε, όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Γαλλοϊταλίδα ηθοποιός υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του ευρωπαϊκού σινεμά της δεκαετίας του 1960, με εμβληματικές ερμηνείες σε ταινίες όπως «Ο Γατόπαρδος» και «Κάποτε στη Δύση». Υπήρξε μούσα του Λουκίνο Βισκόντι και του Φεντερίκο Φελίνι, ενώ έπαιξε πλάι σε κορυφαίους σταρ, ανάμεσά τους ο Μπαρτ Λάνκαστερ, ο Αλέν Ντελόν, ο Χένρι Φόντα, ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι.

«Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο μέσα από τη διαδρομή της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνης» δήλωσε ο μάνατζέρ της, Λοράν Σαβρί.

Η Καρντινάλε υπήρξε το απόλυτο σύμβολο θηλυκότητας και αισθησιασμού. Η γαλλική εφημερίδα Le Figaro υπενθυμίζει τη θρυλική σκηνή στο «Κάποτε στη Δύση» του Σέρτζιο Λεόνε, όταν ο χαρακτήρας του Τζέισον Ρόμπαρντς της λέει: «Δεν φαντάζεσαι πόση χαρά μπορεί να νιώσει ένας άντρας μόνο και μόνο κοιτάζοντας μια γυναίκα σαν εσένα. Μόνο να σε κοιτάζει…». Η φράση αυτή αποτύπωνε το πώς την έβλεπε το κοινό: ως θεά της οθόνης.

Η καριέρα της εκτόξευσε τη λάμψη της σε διεθνές επίπεδο. Στο πλευρό της Μπριζίτ Μπαρντό, στη γαλλοϊταλική συμπαραγωγή «Les Pétroleuses» (1971), η Καρντινάλε στάθηκε ισάξια, αποδεικνύοντας τη διαχρονική της γοητεία.

Η Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1938 στην Τύνιδα, τότε υπό γαλλικό προτεκτοράτο, με ρίζες από τη Σικελία. Ο πατέρας της ήταν μηχανικός στους σιδηροδρόμους. Από μικρή αποκαλούνταν «η Βερβέρα», πριν αναδειχθεί σε «αρραβωνιαστικιά της Ιταλίας».

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα, η ζωή της σημάδεψε την Καρντινάλε με τραγωδίες. Το 1957 έπεσε θύμα βιασμού, από τον οποίο γεννήθηκε ο γιος της, Πάτρικ. Το γεγονός παρέμεινε κρυφό για χρόνια, καθώς φοβόταν ότι θα εμπόδιζε την καριέρα της. Λίγο αργότερα κέρδισε τον τίτλο της «Ομορφότερης Ιταλίδας της Τύνιδας» σε διαγωνισμό κινηματογραφικού γραφείου και βρέθηκε στη Μόστρα της Βενετίας, τραβώντας πάνω της όλα τα βλέμματα.

Από τότε το όνομά της έμεινε χαραγμένο στην ιστορία του κινηματογράφου, ως ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του ευρωπαϊκού σινεμά του 20ού αιώνα.

