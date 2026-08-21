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ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η βραβευμένη δραματική κομεντί «Dj Ahmet» του Γκεόργκι Ουνκόφσκι. Ο 15χρονος Αχμέτ βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του στα βουνά της Βόρειας Μακεδονίας, φροντίζοντας παράλληλα τον μικρό αδερφό του. Όμως, αυτό που πραγματικά ονειρεύεται είναι η μουσική η οποία δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδευτικό στοιχείο της αφήγησης, αλλά ως η γλώσσα μέσα από την οποία ένας έφηβος προσπαθεί να ορίσει τον εαυτό του απέναντι σε έναν κόσμο που του έχει ήδη γράψει το μέλλον. Το φιλμ κατορθώνει να θυμίσει ότι η μεγαλύτερη μορφή αντίστασης πολλές φορές δεν είναι μια κραυγή, αλλά η επιμονή να συνεχίσεις να ακούς τον δικό σου ρυθμό, ακόμη κι όταν όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να τον σβήσουν. Διάρκεια: 99’. 22348203

Πλατεία Ζανατζιάς, Σούνι -Ζανατζιά (μπροστά από το Καφενείο «Το Πολιτιστικό»). Το Καφενείο «Το Πολιτιστικό», συνεχίζει τις κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό, με ελεύθερη είσοδο. Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8μ.μ. – Η Κάλπικη Λίρα Δημήτρης Χορν, Έλλη Λαμπέτη, Φωτόπουλος). Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8μ.μ. – Τζένη, Τζένη. Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. – Θαύμα στο Μιλάνο.

Αγία Νάπα, Μαρίνα. Από τις 20 έως τις 23 Αυγούστου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένες ταινίες για όλη την οικογένεια, σε έναν άνετο και ατμοσφαιρικό χώρο δίπλα στη θάλασσα. Απόψε προβάλλονται οι ταινίες Hercules 8.15μ.μ. The Mask 10.30μ.μ. Εισιτήρια Project Films 101.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Insidious: Out of the Further (σκηνοθεσία Jacob Chase με τους Lin Shaye, Sam Spruell, Amelia Eve), Mutiny (σκηνοθεσία Jean Francois Richet με τους Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester), One Night Only (σκηνοθεσία Will Gluck με τους Callum Turner, Tyronne Chambers, Grace Dumday), Insidious: Out of the Further (σκηνοθεσία Jacob Chase με τους Lin Shaye, Sam Spruell, Amelia Eve), Minions & Monsters (ταινία animation σε σκηνοθεσία Pierre Coffin) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.