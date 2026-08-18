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ΜΟΥΣΙΚΗ

Βουνί, Θεατράκι, Τρίτη 18 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Ένα αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελλάριο, με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από τον θάνατό του, αποτελεί η μουσική παράσταση «Άρχισαν τα όργανα», η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια των Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου Ζαμπέτα, Σταύρου Ξαρχάκου, Μίκη Θεοδωράκη και Μίμη Πλέσσα, ερμηνευμένα από τους Δημήτρη Μεσημέρη και Μαρίνα Βερζανλή, με τη συνοδεία 8μελούς ορχήστρας. Συμμετέχουν οι Φρίξος Παναγιώτου (μπουζούκι), Ανδρέας Γιανναρά (μπουζούκι), Ελίνα Γεωργίου (κλαρίνο), Βαρβάρα Λουκά (βιολί), Αντώνης Γεωργίου (πιάνο), Άδμητος Πιτσιλλίδης (κιθάρα), Δημήτρης Παπανικολάου (μπάσο) και Κωνσταντίνος Πάουρος (τύμπανα). Παραμύθα, Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 8.30μ.μ. Κορφή, Κοινοτικό Πάρκο, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Πολύστυπος, Πολιτιστικό Κέντρο, Τρίτη 18 Αυγούστου, 8μ.μ. Ένα πολιτιστικό οδοιπορικό στις μνήμες, τις παραδόσεις και τις ομορφιές της Κύπρου αποτελεί η παράσταση Θεάτρου Σκιών «Μια Βαλίτσα Κύπρος», σε σύλληψη της Ελένης Παπαχριστοφόρου. Μετά την παράσταση ακολουθεί το βιωματικό εργαστήρι «Η Φιγούρα που Θυμάται». Τη σύλληψη, το σενάριο, την ερμηνεία και την εμψύχωση του εργαστηρίου υπογράφει η Ελένη Παπαχριστοφόρου, ενώ συμμετέχουν οι Ιάκωβος Κουσιάππας (ζωντανή μουσική, μουσική επιμέλεια, σύνθεση, ηχοληψία και φωτισμός) και Παύλος Κουσιάππας (βοηθός φιγουροπαίκτης, κατασκευή φιγούρων και τεχνική υποστήριξη). Κατύδατα, Πλατεία, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. Μονιάτης, Υπαίθριο Θεατράκι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 7.30μ.μ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Get Out (σκηνοθεσία Derrick Borte με τους Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer), – RIO Λεμεσού, τηλ. 25871410.