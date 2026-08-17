Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κάτω Αμίαντος, Θεατράκι Δάσους, 7μ.μ. Με τη συναυλία «Σερενάτα κάτω από τ’ άστρα» και τη Βάκια Σταύρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Μουσικής 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια διεθνούς ρεπερτορίου από Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία κ.ά. Στο πιάνο ο Μανώλης Νεοφύτου. Πληροφορίες και κρατήσεις: 99833944. Προπώληση για επιλεγμένες συναυλίες: SoldOut Tickets

Νικόκλεια, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 μ.μ. Μια μουσικοχορευτική παράσταση αφιερωμένη στην κυπριακή μουσική παράδοση παρουσιάζουν οι Μιχάλης και Πέτρος Κουλουμής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026 του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Στην παράσταση συμμετέχουν οι Μιχάλης Κουλουμής (βιολί), Πέτρος Κουλουμής (φωνή, λαούτο) και Ελένη Κοκή (σαντούρι), καθώς και ο Πολιτιστικός και Χορευτικός Όμιλος Διόνυσος και ο Πολιτιστικός Όμιλος Ιεροί Κήποι, οι οποίοι πλαισιώνουν τη μουσική με χορευτικές παρουσιάσεις της κυπριακής παράδοσης.

Πολύστυπος, Πολιτιστικό Κέντρο, Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8μ.μ. Μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή, το έργο και τη διαχρονική παρουσία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της (23 Ιουλίου 1996), παρουσιάζεται στο πλαίσιο του πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026 . Η παράσταση ζωντανεύει επί σκηνής τη διαδρομή της γυναίκας που ταυτίστηκε όσο λίγες με τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, μέσα από αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν τις ταινίες και τις θεατρικές της εμφανίσεις. Πάνω Πλάτρες, Κεντρική Πλατεία, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 7.30μ.μ. Νικητάρι, Παλαιό Δημοτικό Σχολείο, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ.

Παραλίμνι, Πλατεία εκδηλώσεων μεταξύ των παραλιών Fig Tree Bay και Βρύση 8μ.μ. Τη συναυλία «Είναι κάτι νύχτες με Φεγγάρι» με τους Δημήτρη Μεσημέρη και Φρειδερίκη Τομπάζου οργανώνουν ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας. Από την παράδοση μέχρι το σήμερα, αγαπημένα τραγούδια ζωντανεύουν μέσα από σύγχρονες μουσικές διασκευές, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα και καλοκαιρινή μαγεία, κάτω από το φως του φεγγαριού. Συνοδεύει το Μουσικό Σχήμα ΟΡΦΕΑΣ Ιδρύματος «Πανίκος Χατζηχαμπής». Ενορχηστρώσεις / επιμέλεια: Άδμητος Πιτσιλλίδης.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Get Out (σκηνοθεσία Derrick Borte με τους Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer), – RIO Λεμεσού, τηλ. 25871410.