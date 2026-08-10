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ΜΟΥΣΙΚΗ

Άρσος, Πλατεία, Σάββατο 15 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, αποτελεί η μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο – Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Ξεχωριστή θέση στην παραγωγή κατέχει η συμμετοχή του καταξιωμένου ρεμπέτη Γιώργου Τζώρτζη, του οποίου η πολυετής πορεία και η βαθιά γνώση του ρεμπέτικου προσδίδουν αυθεντικότητα και ιδιαίτερη καλλιτεχνική βαρύτητα στην παράσταση. Συμμετέχουν οι Κωνσταντίνα Φελλά (τραγούδι, μπαγλαμάς, βιολί), Παναγιώτα Φελλά (τραγούδι, κρουστά), Μιχάλης Φελλάς (τραγούδι, μπουζούκι), Κυριάκος Γεωργιάδης (τραγούδι, κιθάρα), Άγγελος Ιωάννου (τραγούδι, μπουζούκι) και Γιώργος Τζώρτζης (τραγούδι, μπαγλαμάς).

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται το κοινωνικό δράμα της Ταϊβανέζας Σιχ- Τσινγκ Τσου «Το αριστερό μου χέρι» (Left-Handed Girl, 2025). Μια νεαρή μητέρα μετακομίζει με τις δύο κόρες της στην Ταϊπέι για να κάνει νέα αρχή, ανοίγοντας πάγκο φαγητού σε πολυσύχναστη αγορά. O παραδοσιακός παππούς της οικογένειας πιέζει τη μικρή εγγονή να σταματήσει να χρησιμοποιεί το αριστερό της χέρι, θεωρώντας το «διαβολικό». Διάρκεια: 108’. 22348203

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Get Out (σκηνοθεσία Derrick Borte με τους Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer), – RIO Λεμεσού, τηλ. 25871410.