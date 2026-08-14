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ΜΟΥΣΙΚΗ

Ποτάμι, Κοινοτικό Γήπεδο futsal, Παρασκευή 14 Αυγούστου, 8μ.μ. Μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή, το έργο και τη διαχρονική παρουσία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της (23 Ιουλίου 1996), παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Η παράσταση ζωντανεύει επί σκηνής τη διαδρομή της γυναίκας που ταυτίστηκε όσο λίγες με τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, μέσα από αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν τις ταινίες και τις θεατρικές της εμφανίσεις. Συμμετέχουν οι Αναστασία Βορκά (τραγούδι), Μάριος Ανδρέου (τραγούδι), Σάββας Σάββα (πιάνο), Ανδρέας Ιακωβίδης (αφήγηση) και Παντελής Ιωνάς (μπουζούκι). Πολύστυπος, Πολιτιστικό Κέντρο, Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8μ.μ. Πάνω Πλάτρες, Κεντρική Πλατεία, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 7.30μ.μ. Νικητάρι, Παλαιό Δημοτικό Σχολείο, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ.

Πάφος, Αμφιθέατρο Τάλας, Παρασκευή 14 Αυγούστου, 9μ.μ. (Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μουσικής του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας). Ο αγαπημένος τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στη σκηνή με ανανεωμένη μουσική πρόταση, έχοντας στο πλευρό του τέσσερις καταξιωμένους Κύπριους μουσικούς. Οι νέες ενορχηστρώσεις, βασισμένες στους ήχους των εγχόρδων και των κρουστών, φωτίζουν εκ νέου τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφική του πορεία. Μαζί του εμφανίζονται οι Μάριος Τακούσιης (πλήκτρα), Λευτέρης Μουμτζής (μπάσο), Γιάννης Κουτής (ούτι, κιθάρα, κρουστά) και Νικόλας Τσαγγάρης (τύμπανα). Την ηχοληψία υπογράφουν οι Βαγγέλης Λάππας και Βασίλης Δρούγκας, ενώ τον σχεδιασμό φωτισμών ο Χρίστος Χαραλάμπους. Την παραγωγή έχει η Roll Out Vision Services. Εισιτήρια: SoldOut Tickets, Fabricca Coffee n’ Bites (Παραλίμνι) και Περίπτερο Time Out (Πάφος)

Πραστειό Αυδήμου, Κοινοτικό Καφενείο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, αποτελεί η μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο – Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Ξεχωριστή θέση στην παραγωγή κατέχει η συμμετοχή του καταξιωμένου ρεμπέτη Γιώργου Τζώρτζη, του οποίου η πολυετής πορεία και η βαθιά γνώση του ρεμπέτικου προσδίδουν αυθεντικότητα και ιδιαίτερη καλλιτεχνική βαρύτητα στην παράσταση. Συμμετέχουν οι Κωνσταντίνα Φελλά (τραγούδι, μπαγλαμάς, βιολί), Παναγιώτα Φελλά (τραγούδι, κρουστά), Μιχάλης Φελλάς (τραγούδι, μπουζούκι), Κυριάκος Γεωργιάδης (τραγούδι, κιθάρα), Άγγελος Ιωάννου (τραγούδι, μπουζούκι) και Γιώργος Τζώρτζης (τραγούδι, μπαγλαμάς). Άρσος, Πλατεία, Σάββατο 15 Αυγούστου, 8.30μ.μ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς, Φυσιοθεραπευτήριο «Παναγία Κιβωτού», Παρασκευή 14 Αυγούστου, 10π.μ.–1μ.μ., Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 10π.μ.–1μ.μ., Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10π.μ.–1μ.μ. Ένα δημιουργικό ταξίδι στην κυπριακή ύπαιθρο μέσα από την τέχνη της κυανοτυπίας προτείνει το βιωματικό εργαστήρι «Φύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριό», το οποίο παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Με οδηγό την καλλιτέχνιδα Ελένη Φιλίππου (The.Curious.Curly), οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την κυανοτυπία, μία από τις παλαιότερες φωτογραφικές τεχνικές χωρίς κάμερα, η οποία αναπτύχθηκε το 1842 και αξιοποιεί το φως του ήλιου για τη δημιουργία χαρακτηριστικών μπλε φωτογραμμάτων. Πεδουλάς, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πέμπτη 13 Αυγούστου, 10π.μ.–1μ.μ., Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 3–6μ.μ., Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 10π.μ.–1μ.μ. Δωρεάν συμμετοχή με απαραίτητη κράτηση. Πληροφορίες και κρατήσεις: 96401402.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 13/9 προβάλλεται η ταινία «Η ζωή του Τσακ» σε σκηνοθεσία Μάϊκ Φλάναγκαν, 110’. Η ταινία αφηγείται τη ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου, του Τσαρλς Κραντζ, μέσα από τρία ξεχωριστά κεφάλαια, ξεκινώντας αντίστροφα: από τον πρόωρο θάνατό του σε έναν κόσμο που καταρρέει, μέχρι τα παιδικά του χρόνια σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Τηλ. 22348203

Πλατεία Ζανατζιάς, Σούνι -Ζανατζιά (μπροστά από το Καφενείο «Το Πολιτιστικό»). 8.30μ.μ. Το Καφενείο «Το Πολιτιστικό», παρουσιάζει κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό, με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα προβάλλεται η ταινία «Τηγανητές Πράσινες Ντομάτες». Επόμενες: Παρασκευή 21 Αυγούστου, 8μ.μ. – Η Κάλπικη Λίρα. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8μ.μ. – Τζένη, Τζένη. Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. – Θαύμα στο Μιλάνο.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Get Out (σκηνοθεσία Derrick Borte με τους Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer), – RIO Λεμεσού, τηλ. 25871410.