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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πεδουλάς, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πέμπτη 13 Αυγούστου, 10π.μ.–1μ.μ., Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 3–6μ.μ., Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 10π.μ.–1μ.μ. Ένα δημιουργικό ταξίδι στην κυπριακή ύπαιθρο μέσα από την τέχνη της κυανοτυπίας προτείνει το βιωματικό εργαστήρι «Φύση, ήλιος και κυανοτυπία στο χωριό», το οποίο παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Με οδηγό την καλλιτέχνιδα Ελένη Φιλίππου (The.Curious.Curly), οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την κυανοτυπία, μία από τις παλαιότερες φωτογραφικές τεχνικές χωρίς κάμερα, η οποία αναπτύχθηκε το 1842 και αξιοποιεί το φως του ήλιου για τη δημιουργία χαρακτηριστικών μπλε φωτογραμμάτων.

Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς, Φυσιοθεραπευτήριο «Παναγία Κιβωτού», Παρασκευή 14 Αυγούστου, 10π.μ.–1μ.μ., Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 10π.μ.–1μ.μ., Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10π.μ.–1μ.μ. Δωρεάν συμμετοχή με απαραίτητη κράτηση. Πληροφορίες και κρατήσεις: 96401402.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιόλου, Πλατεία, Πέμπτη 13 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Μια μουσική διαδρομή που ενώνει την παραδοσιακή μουσική της Κύπρου με τη σύγχρονη δημιουργία αποτελεί η παράσταση «Θκυο Στάλες στο Χώμαν», η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Αφετηρία της συναυλίας αποτελεί η πρόσφατη δισκογραφική δουλειά «Θκυο Στάλες» των Στέλιου Παπαμιχαήλ και Στέφανου Ιωάννου, βασισμένη στον κυπριακό στίχο και το τοπικό μουσικό ιδίωμα. Παράλληλα παρουσιάζεται υλικό από την υπό έκδοση δισκογραφική εργασία του Συμεών Μερκούρη, η οποία περιλαμβάνει διασκευές και πρωτότυπες συνθέσεις εμπνευσμένες από πρωτογενείς καταγραφές παραδοσιακών κυπριακών σκοπών. Πλατανιστάσα, Πλατεία, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 8.30μ.μ. Κάμπος, Πλατεία, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 8.30μ.μ. Άλωνα, Πλατεία, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 8.30μ.μ.

Κεδάρες, Πλατεία Πολιτιστικού Κέντρου, Πέμπτη 13 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Μια μουσικοχορευτική παράσταση αφιερωμένη στην κυπριακή μουσική παράδοση παρουσιάζουν οι Μιχάλης και Πέτρος Κουλουμής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026 του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Στην παράσταση συμμετέχουν οι Μιχάλης Κουλουμής (βιολί), Πέτρος Κουλουμής (φωνή, λαούτο) και Ελένη Κοκή (σαντούρι), καθώς και ο Πολιτιστικός και Χορευτικός Όμιλος Διόνυσος και ο Πολιτιστικός Όμιλος Ιεροί Κήποι, οι οποίοι πλαισιώνουν τη μουσική με χορευτικές παρουσιάσεις της κυπριακής παράδοσης. Νικόκλεια, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 μ.μ.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 12/9 προβάλλεται η ταινία «Ένα από ατύχημα». 105’ σε σκηνοθεσία Τζαφάρ Παναχί. Μια φαινομενικά απλή και ήσυχη οικογενειακή βόλτα με αυτοκίνητο στην ιρανική ύπαιθρο ανατρέπεται ξαφνικά. Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα πρώην Ιρανών πολιτικών κρατουμένων, οι οποίοι, με αφορμή ένα απρόσμενο περιστατικό, έρχονται αντιμέτωποι με ένα τεράστιο ηθικό δίλημμα: αν θα πάρουν εκδίκηση από έναν περαστικό άνδρα που αναγνωρίζουν και πιστεύουν ότι ήταν ο παλιός τους βασανιστής στη φυλακή. Τηλ. 22348203

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Sic. Contemporary Culture siccontemporary.com. Μια νέα τοποειδική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο «Aggregate», παρουσιάζει η εικαστικός Μαρίνα Κασσιανίδου. Μέχρι 13/8

Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Get Out (σκηνοθεσία Derrick Borte με τους Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer), – RIO Λεμεσού, τηλ. 25871410.