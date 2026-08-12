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ΜΟΥΣΙΚΗ

Παραλίμνι, Δημοτικό Αμφιθέατρο «Κυριακού Πελαγία», Τετάρτη 12 Αυγούστου, 9μ.μ. (Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μουσικής του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας). Ο αγαπημένος τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει στη σκηνή με ανανεωμένη μουσική πρόταση, έχοντας στο πλευρό του τέσσερις καταξιωμένους Κύπριους μουσικούς. Οι νέες ενορχηστρώσεις, βασισμένες στους ήχους των εγχόρδων και των κρουστών, φωτίζουν εκ νέου τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφική του πορεία. Μαζί του εμφανίζονται οι Μάριος Τακούσιης (πλήκτρα), Λευτέρης Μουμτζής (μπάσο), Γιάννης Κουτής (ούτι, κιθάρα, κρουστά) και Νικόλας Τσαγγάρης (τύμπανα). Την ηχοληψία υπογράφουν οι Βαγγέλης Λάππας και Βασίλης Δρούγκας, ενώ τον σχεδιασμό φωτισμών ο Χρίστος Χαραλάμπους. Την παραγωγή έχει η Roll Out Vision Services. Πάφος, Αμφιθέατρο Τάλας, Παρασκευή 14 Αυγούστου, 9μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets, Fabricca Coffee n’ Bites (Παραλίμνι) και Περίπτερο Time Out (Πάφος)

Γαλαταριά, Πλατεία Συκαμινιά, Τετάρτη 12 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Μια μουσικοχορευτική παράσταση αφιερωμένη στην κυπριακή μουσική παράδοση παρουσιάζουν οι Μιχάλης και Πέτρος Κουλουμής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026 του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Στην παράσταση συμμετέχουν οι Μιχάλης Κουλουμής (βιολί), Πέτρος Κουλουμής (φωνή, λαούτο) και Ελένη Κοκή (σαντούρι), καθώς και ο Πολιτιστικός και Χορευτικός Όμιλος Διόνυσος και ο Πολιτιστικός Όμιλος Ιεροί Κήποι, οι οποίοι πλαισιώνουν τη μουσική με χορευτικές παρουσιάσεις της κυπριακής παράδοσης. Κεδάρες, Πλατεία Πολιτιστικού Κέντρου, Πέμπτη 13 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Νικόκλεια, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 μ.μ.

Μιτσερό, Αμφιθέατρο «Κωστής Δαμιανού», Τετάρτη 12 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, αποτελεί η μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο – Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Ξεχωριστή θέση στην παραγωγή κατέχει η συμμετοχή του καταξιωμένου ρεμπέτη Γιώργου Τζώρτζη, του οποίου η πολυετής πορεία και η βαθιά γνώση του ρεμπέτικου προσδίδουν αυθεντικότητα και ιδιαίτερη καλλιτεχνική βαρύτητα στην παράσταση. Συμμετέχουν οι Κωνσταντίνα Φελλά (τραγούδι, μπαγλαμάς, βιολί), Παναγιώτα Φελλά (τραγούδι, κρουστά), Μιχάλης Φελλάς (τραγούδι, μπουζούκι), Κυριάκος Γεωργιάδης (τραγούδι, κιθάρα), Άγγελος Ιωάννου (τραγούδι, μπουζούκι) και Γιώργος Τζώρτζης (τραγούδι, μπαγλαμάς). Πραστειό Αυδήμου, Κοινοτικό Καφενείο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Άρσος, Πλατεία, Σάββατο 15 Αυγούστου, 8.30μ.μ.

ΧΟΡΟΣ

Αληθινού, Κεντρική Πλατεία, Τετάρτη 12 Αυγούστου, 8.30μ.μ. Ένα βιωματικό ταξίδι στη μνήμη, τον χρόνο και τη μεταμόρφωση αποτελεί η παράσταση σύγχρονου χορού «Frear» της Selas Dance Company, η οποία παρουσιάζεται τον Αύγουστο σε έξι κοινότητες της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Την έρευνα και τη χορογραφία υπογράφει η Μαρία Καμπέρη, τη μουσική σύνθεση και τη ζωντανή ερμηνεία επί σκηνής ο Δημήτρης Γιασεμίδης, ενώ συμμετέχουν ο χορευτής Απόλλωνας Αναστασιάδης και ο Σώτος Χαραλάμπους στον ήχο και τον φωτισμό.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε και στις 11/9 προβάλλεται η ταινία «Ποιος σκότωσε τη Λαίδη Γουίνσλεϊ» σε σκηνοθεσία Χίνερ Σαλέμ. 90’. Η Λαίδη Γουίνσλεϊ, μια Αμερικανίδα συγγραφέας, βρίσκεται δολοφονημένη σε ένα μικρό, απομονωμένο τουρκικό νησί των Πριγκηπονήσων. Ο διάσημος, μεθοδικός αλλά και ιδιόρρυθμος επιθεωρητής Φεργκάν καταφθάνει από την Κωνσταντινούπολη για να εξιχνιάσει το έγκλημα. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, έρχεται αντιμέτωπος με βαθιά κρυμμένα μυστικά, προκαταλήψεις και τα ταμπού της κλειστής τοπικής κοινωνίας. 22348203

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Sic. Contemporary Culture siccontemporary.com. Μια νέα τοποειδική εγκατάσταση, υπό τον τίτλο «Aggregate», παρουσιάζει η εικαστικός Μαρίνα Κασσιανίδου. Μέχρι 13/8

Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Money Maker (L’Affaire Bojarski – σκηνοθεσία Jean-Paul Salome με τους Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon), – RIO Λεμεσού, τηλ. 25871410.