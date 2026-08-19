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ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται το βραβευμένο στο Σάντανς ινδικό κοινωνικό δράμα «Για πάντα κορίτσια» (Girls Will Be Girls-2024). Η 16χρονη Μίρα, αριστούχος μαθήτρια σε οικοτροφείο της Ινδίας, ανακαλύπτει τη σεξουαλικότητά της καθώς έρχεται όλο και πιο κοντά μ’ έναν συμμαθητή της. Όμως, η αυστηρή μητέρα της, που μεγάλωσε σε μια υπερσυντηρητική κοινωνία, θέτει εμπόδια στην επαφή των δύο εφήβων. Όσο αυτή επιμένει να μπλέκεται στα πόδια των παιδιών στην προσπάθειά της να προλάβει τα «χειρότερα», μια λανθάνουσα αντιζηλία αρχίζει να χτίζεται μεταξύ της μάνας και της επαναστάτριας κόρης. Διάρκεια: 118. Τηλ. 22348203

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

Μονιάτης, Θεατράκι, 8μ.μ. Ένα πολιτιστικό οδοιπορικό στις μνήμες, τις παραδόσεις και τις ομορφιές της Κύπρου αποτελεί η παράσταση Θεάτρου Σκιών «Μια Βαλίτσα Κύπρος», σε σύλληψη της Ελένης Παπαχριστοφόρου. Μετά την παράσταση ακολουθεί το βιωματικό εργαστήρι «Η Φιγούρα που Θυμάται». Η ζωντανή μουσική και αγαπημένα κυπριακά τραγούδια, όπως «Το Τέρτιν της Καρτούλλας», «Πορτοκαλιά του Καραβά», «Το Γιασεμί» και «Στείλε με μάνα στο νερό», συμπληρώνουν μια παράσταση γεμάτη νοσταλγία που θα ταξιδέψει τους μεγαλύτερους στις αναμνήσεις τους και θα γνωρίσει στα παιδιά την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Τη σύλληψη, το σενάριο, την ερμηνεία και την εμψύχωση του εργαστηρίου υπογράφει η Ελένη Παπαχριστοφόρου, ενώ συμμετέχουν οι Ιάκωβος Κουσιάππας (ζωντανή μουσική, μουσική επιμέλεια, σύνθεση, ηχοληψία και φωτισμός) και Παύλος Κουσιάππας (βοηθός φιγουροπαίκτης, κατασκευή φιγούρων και τεχνική υποστήριξη). Κατύδατα, Πλατεία, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. Μονιάτης, Υπαίθριο Θεατράκι, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 7.30μ.μ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Βιτρίνα (Πενταδακτύλου 16). Εικαστική εγκατάσταση Χριστίνας Σιακόλα με τίτλο «Things I Forget». Μέχρι 25/8

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (99564131). Έκθεση Ανδρέα Ασπρόφτα, Στέλιου Βότση, Γκλύν Χιούζ. Μέχρι 22/8

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Get Out (σκηνοθεσία Derrick Borte με τους Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer), – RIO Λεμεσού, τηλ. 25871410.