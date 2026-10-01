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ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Το «Ρεμπέτικο», μια μουσική παράσταση αφιερωμένη σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής μουσικής, φέρνει στην Κύπρο ο Γιώργος Νταλάρας. Στο πλευρό του βρίσκεται μια επίλεκτη ομάδα μουσικών, μαζί με τις φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάνας Κατσιμίχα και του Βασίλη Κορακάκη, σε ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να αναδείξει το ύφος και το ιδιαίτερο ηχόχρωμα του ρεμπέτικου. Εισιτήρια: Ticketmaster, ταμείο Παττιχείου Θεάτρου και ACS Couriers

Λευκωσία, προαύλιο της εκκλησίας του Αποστόλου Ανδρέα στον Συνοικισμό Στρόβολος 3, 7.30μ.μ. Συναυλία «Μουσικά Ταξίδια στο Όνειρο». Θα παρουσιαστεί μουσικό πρόγραμμα με τους Βασίλη Βίκτωρος, Χριστιάνα Παύλου και Στέλιο Γεωργίου.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη από το Θέατρο Λέξη, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική χρονιά. 8, 9 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. rialto.interticket.com

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λάρνακα, Πλατεία Αγίου Ιωάννη, 8μ.μ. Μαχαλάρτ, Βραδιά Κινηματογράφου. Προβολή της ταινίας The Old Oak του Ken Loach, στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Διάρκεια: 113΄. Η ταινία απευθύνεται σε άτομα άνω των 15 ετών.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «Εναλλακτική Πραγματικότητα» του Μαρίνου Καρτίκκη. Μέχρι 24/10.

Παλιά Πόλη. Έκθεση βιντεοτέχνης υπό τον τίτλο «Objects in the mirror may be closer than they appear» αναπτύσσεται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας, σε μια παράλληλη δράση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bill Viola. Unspoken» στο Ίδρυμα PSI της Λεμεσού. Μέχρι 2/11. Πληροφορίες: PSI Foundation

Διαχρονική (22680145). Η Διαχρονική γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας με την έκθεση “Cyprus 1990 – 2026 through our Artists Eyes”. Μέχρι 21/10.

Art Seen (22006624). «Το Μέλλον του Παρελθόντος | The Future of the Past», του Ανδρέα Καλλή. Μέχρι 6/11. art-seen.org

Αίθουσα Καστελλιώτισσα. Μνημεία της μεσαιωνικής κληρονομιάς στο Κόσοβο περιλαμβάνει η έκθεση «Σερβικά Μεσαιωνικά Μνημεία σε Κίνδυνο». Μέχρι 12/10

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή (22496930). «Συνύπαρξη, Α. Τάσσος – Χαμπής». Μέχρι 24/7

IN TOTO Gallery Space (22262470). «Closely Observed» του Μιλένκο Στεβάνοβιτς. Μέχρι 15/10.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Carriers» της Χάνα Ρόουαν. Μέχρι 17/10.

XeniArtSpace Gallery, Trilogy Plaza. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Channelled: Women in Art Across Centuries». Μέχρι 5/3

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 24/10

Λάρνακα

Γκαλερί Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Worlds Elusive», της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 10/10.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Primetime (σκηνοθεσία Lance Oppenheim με τους Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo), The Social Reckoning (σκηνοθεσία Aaron Sorkin με τους Mikey Madison, Betty Gilpin, Jeremy Allen White), Other Mommy (σκηνοθεσία Rob Savage με τους Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen), Forgotten Island (ταινία animation σε σκηνοθεσία Joel Crawford, Januel P. Mercado) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η σχέση του Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα βρίσκεται στο επίκεντρο του «Fatherland», της νέας ταινίας του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη Πάβελ Παβλικόφσκι. Προβολές: 8, 9, 10 Οκτωβρίου στις 8.30μ.μ. Επιπλέον προβολές στις 6μ.μ. την 1η, 3 και 10 Οκτωβρίου. Διάρκεια: 82’ pantheon-theatre.com