ΘΕΑΤΡΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. «Embargo» του Αντόνιο Φερέιρα (2010, 80΄) με τους Χοσέ Ραπόσο, Φιλίπε Κόστα, Πέντρο Ντιόγκο, Φερνάντο Ταμπόρντα, Κλαούντια Καρβάλιο, Ελόι Μοντέιρο, Είσοδος ελεύθερη

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Α+ Multipurpose Event Space (99890586). Έκθεση φωτογραφίας της Δάφνης Γεωργιάδη με τίτλο «Υδάτινοι Καθρέφτες». Μέχρι 9/5

ΕΚΑΤΕ (22466426). Έκθεση ζωγραφικής της Αλεξίας Πασιά. Μέχρι 14/5

Γκλόρια (22762605). «Αναμνήσεις από το παρόν» της Νίτσας Χατζηγεωργίου. Μέχρι 17/5.

CVAR (22300994). Έργα Αυστραλών καλλιτεχνών περιλαμβάνει η έκθεση «Ταξίδια στην Κύπρο: καλλιτέχνες στην ανασκαφή του Θεάτρου Πάφου» (Journeys to Cyprus: Artists in the Paphos Theatre Excavation. Μέχρι 13/5

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση γλυπτικής του Νίκου Πετούση με τίτλο «Γεωμετρικοί συνειρμοί». Μέχρι 14/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Lumiere (25344141). Ομαδική έκθεση με τίτλο «HER». Μέχρι 8/5

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5