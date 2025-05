ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Λευκωσία, γκαλερί Κ (22341122). Στην έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» παρουσιάζονται συνολικά 217 κεραμικά έργα: 139 έργα σύγχρονης εργαστηριακής κεραμικής, 18 ασιατικές και 10 κυπριακές αρχαιότητες. Τα 139 σύγχρονα κεραμικά προέρχονται από το Λονδίνο και είναι έργα κεραμιστών που ζουν στην Αγγλία, όπου υπάρχει έντονη παράδοση στην κεραμική τέχνη. Εγκαίνια στις 7.30μ.μ. από την πρόεδρο του Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης, Ιλόνα Φωτιάδου Μιχαηλίδου. Μέχρι 23/5.

Λευκωσία, Isnotgallery (99569498). Μια «έκρηξη» υφαντικής τέχνης ανάμεσα στο κιτς, την ποπ κουλτούρα και την οπτική αλχημεία είναι η έκθεση με τίτλο «UFO: Robots Attack- Οι φλεγόμενες πετσέτες της Camille και του Nikita». Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 17/5

Λεμεσός, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Περισσότερα από 35 χρόνια μετά την πρώτη τους κοινή έκθεση στο Λονδίνο, ο Ρήνος Στεφανή και ο Σουμέρ Ερέκ ξανασυναντιούνται για μια καινούργια συνεργασία στη Κύπρο. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 31/5

Λευκωσία, γκαλερί Marginalia (99657080). Η έκθεση της εικαστικού Αννίτας Καλημέρη με τίτλο «Unapologetic» με έργα που αποτελούν εκδηλώσεις γυναικείας ταυτότητας παρουσιάζεται σε επιμέλεια του Κώστα Πράπογλου. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 31/5

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Επτά νεαροί φιλόδοξοι μαέστροι από όλον τον κόσμο θα διευθύνουν τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε μερικά από τα πιο εμπνευσμένα συμφωνικά έργα που γράφτηκαν ποτέ. Ζήστε τις ερμηνείες τους και γιορτάστε το ταλέντο της νέας γενιάς μαέστρων σε ένα ελκυστικό πρόγραμμα με έργα Μότσαρτ, Μπετόβεν, Μέντελσον, Ροσίνι και Προκόφιεφ. Η εκδήλωση είναι αποτέλεσμα Διεθνούς Σεμιναρίου Διεύθυνσης Ορχήστρας με τον μαέστρο Τσάρλις Ολιβιέρι- Μάνρο. 22410181 cyso.interticket.com

Λευκωσία, Μουσική Ακαδημία ARTE. Επίσημη παρουσίαση του 1ου Ανθολογίου Ευρωπαϊκών Τραγουδιών (EU Songbook) το οποίο περιλαμβάνει 164 τραγούδια- έξι από κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ- σε είδη όπως παραδοσιακά, ερωτικά και παιδικά τραγούδια. 8μ.μ. Είσοδος ελεύθερη. Κρατήσεις: 22676823

Λάρνακα Savino Live. Η επταμελής μπάντα των Kontovourkis & Co. ταξιδέψει το κοινό με γνωστές επιτυχίες από την προσωπική δισκογραφία των Κοντοβούρκη και McCowan καθώς επίσης και διασκευές αγαπημένων ελληνικών και αγγλόφωνων κομματιών, 9μ.μ. 24620861

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο. Το τολμηρό σόλο της Εύης Δημητρίου «Never Just I» επιστρέφει για ακόμα δυο παραστάσεις. Εστιάζοντας στους ρόλους της μητρότητας και της κόρης, η παράσταση ξεδιπλώνει τις αόρατες πτυχές της γυναικείας εμπειρίας– με ευαισθησία, χιούμορ και τόλμη. Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Μαΐου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 40’ Εισιτήρια: tickettailor και στο 99349716

ΘΕΑΤΡΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λάρνακα, Σπίτι Κοντέας. Διάλεξη του Χαμπή Τσαγγάρη με θέμα «Ο λαϊκός πολιτισμός της Κύπρου στις εικονογραφήσεις του Χαμπή» 8μ.μ. 24 400920

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Μουσείου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού- Στρόβολος, 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Στη Λάμψη του Έρωτα» της Ερατώς Κοζάλου Μαρκουλλή. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, ποιήτρια, συγγραφέας και η Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή, Φιλόλογος

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Προβολή της ταινίας «Το Παρίσι του Σουλεϋμάν» σε σκηνοθεσία Μπορίς Λοζκίν. Η βραβευμένη στις Κάννες αφοπλιστική ταινία, κέρδισε τέσσερα βραβεία Σεζάρ και το βραβείο του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Ελλάδας. Επόμενες: 9,10,11,13,14/05 στις 8.30μ.μ. Στις 10/5 η προβολή είναι στις 6μ.μ. pantheon-theatre.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Α+ Multipurpose Event Space (99890586). Έκθεση φωτογραφίας της Δάφνης Γεωργιάδη με τίτλο «Υδάτινοι Καθρέφτες». Μέχρι 9 Μαΐου

ΕΚΑΤΕ (22466426). Έκθεση ζωγραφικής της Αλεξίας Πασιά. Μέχρι 14/5

Γκλόρια (22762605). «Αναμνήσεις από το παρόν» της Νίτσας Χατζηγεωργίου. Μέχρι 17/5.

CVAR (22300994). Έργα Αυστραλών καλλιτεχνών περιλαμβάνει η έκθεση «Ταξίδια στην Κύπρο: καλλιτέχνες στην ανασκαφή του Θεάτρου Πάφου» (Journeys to Cyprus: Artists in the Paphos Theatre Excavation. Μέχρι 13/5

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση γλυπτικής του Νίκου Πετούση με τίτλο «Γεωμετρικοί συνειρμοί». Μέχρι 14/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Lumiere (25344141). Ομαδική έκθεση με τίτλο «HER». Μέχρι 8/5

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5