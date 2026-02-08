Η μίνι σειρά Seven Dials της Netflix, βασισμένη στα έργα της Αγκάθα Κρίστι, είναι ένα μυστήριο εποχής που επιχειρεί να αναβιώσει τη γοητεία των κλασικών αστυνομικών μυθιστορημάτων της δεκαετίας του 1920. Σε τρία επεισόδια διάρκειας μιας ώρας, αυτή η διασκευή προσφέρει ένα εκλεπτυσμένο, αν και κάπως κλισέ, ταξίδι στα μυστικά της βρετανικής ελίτ. Αν και η παραγωγή είναι αισθητικά ευχάριστη, συχνά μοιάζει περισσότερο με περιπέτεια παρά με θρίλερ κατασκοπείας.

Η ιστορία επικεντρώνεται στη Λέιντι Αϊλίν «Μπαντλ» Μπρεντ, την οποία υποδύεται με ζωντάνια η Μία ΜακΚίνα-Μπρους. Όταν μια αθώα φάρσα σε ένα πάρτι με οκτώ ξυπνητήρια εξελίσσεται σε τραγικό θάνατο, η Μπαντλ εμπλέκεται σε ένα πλέγμα διεθνών μυστικών. Αν και η αρχική υπόθεση είναι ενδιαφέρουσα, η αφήγηση συχνά δίνει προτεραιότητα στην μηχανική εξέλιξη της πλοκής έναντι της έντασης, με αποτέλεσμα ένα βαρετό ρυθμό που μπορεί να δοκιμάσει την υπομονή θεατών.

Δυστυχώς, η σειρά στερείται ψυχολογικού βάθους, αν και το καστ παραμένει το highlight της σειράς. Ο Μάρτιν Φρίμαν, στον ρόλο του επιθεωρητή Μπατλ, προσδίδει σοβαρότητα και αξιοπιστία στην υπόθεση. Η ερμηνεία του δένει την παραγωγή, ακόμα και όταν οι διάλογοι φαίνονται λίγο κλισέ. Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ και ο Ιαν Γκλεν προσφέρουν τη λάμψη των σταρ, αλλά είναι παγιδευμένοι σε ένα σενάριο που μοιάζει περίεργα ξεπερασμένο, ενώ προσπαθούν να εμπλουτίσουν την ιστορία με σύγχρονες ευαισθησίες που δεν θα απασχολούσαν τους χαρακτήρες όταν γράφτηκαν.

Τελικά, η σειρά είναι ευχάριστη, αλλά δεν καταφέρνει να διατηρήσει το ενδιαφέρον του θεατή μετά το τέλος της, ενώ αφήνει πολλές ενοχλητικές ερωτήσεις αναπάντητες. Είναι μια ευχάριστη σειρά για τους λάτρεις του μυστηρίου, αλλά της λείπει η φινέτσα που απαιτείται για να γίνει κλασική.

Τελικά; Το συστήνω με κάποια επιφύλαξη. Είναι μια καλοφτιαγμένη παραγωγή, αλλά δεν θα σας μείνει και αξέχαστη.

Ελεύθερα 8.2.2026