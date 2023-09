H διήμερη καλλιτεχνική δράση «Participatory Community Mural: Migration, Empathy, Nature, Sustainability» πραγματοποιείται στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου (6μ.μ.) στην Αγία Βαρβάρα, στο Καϊμακλί.

Το παρόν διεπιστημονικό project είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα στον αρχιτέκτονα και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κωνσταντίνο Αβραμίδη και τον street artist Βασίλη Βασιλείου (Twenty-Three), το οποίο περιλαμβάνει την δημιουργία μιας τοιχογραφίας με την συμμετοχή της τοπικής κοινότητας και την οργάνωση ενός workshop.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «EMPACT – Empathy and Sustainability: The Art of Thinking like a Mountain», που συγχρηματοδοτεί το Creative Europe Programme της ΕΕ κι έχει συντονιστές το ΤΕΠΑΚ και τους επίκουρους καθηγητές Έφη Κυπριανίδου και Γιάννη Χρηστίδη.

H καλλιτεχνική δράση διοργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με το φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί και θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.

To workshop- το οποίο προηγείται και αποτελεί τη βάση για την τοιχογραφία- στοχεύει στη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας καθώς και στην εξάσκηση της ώστε να συμμετάσχει στην δημιουργία της τοιχογραφίας που θα φιλοξενήσει η γειτονία του Καϊμακλιού. Για τη δημιουργία της τοιχογραφίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο μπογιές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και ανακυκλωμένα χαρτόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: EMPACT: Όσα έγιναν στο τριήμερο διεθνές σεμινάριο

Η συμμετοχή στο workshop είναι ανοιχτή και αποτελεί μέρος της δημόσιας πρόσκλησης στο πλαίσιο του ετήσιου Φεστιβάλ «Πάμε Καϊμακλί». Το εργαστήριο περιλαμβάνει μια βόλτα στην γειτονιά του Καϊμακλιού με σκοπό να χαρτογραφηθούν τα αστικά στοιχεία και τα αποτυπώματα της τοπικής ιστορίας. Όλα τα στοιχεία θα συμπεριληφθούν στην τοιχογραφία από τα άτομα που τα συνέλεξαν.

Η συμμετοχή των μελών της κοινότητας στις δραστηριότητες στοχεύει στην εξερεύνηση, το κοινό βίωμα της εμπειρίας και την κατανόηση των διαφορετικών οπτικών. Η τοιχογραφία αποτελεί μια συνεργατική προσπάθεια, η οποία αντιπροσωπεύει τις συλλογικές αξίες των συμμετεχόντων ως προς μια πιο ενσυναισθητική και συμπεριληπτική κοινωνία.

Το θέμα και η εικονογραφία της τοιχογραφίας θίγει ζητήματα που αφορούν την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην διχοτομημένη πόλη της Λευκωσίας. Η θεματολογία εστιάζει στην προώθηση της συμπερίληψης των διαφορετικών ειδών καθώς και στην αμφισβήτηση της έννοιας των συνόρων του νησιού.

Αφετηρία τα αποδημητικά πουλιά

Αφετηρία αποτελούν τα αποδημητικά πουλιά που έχουν ως σπίτι τους την Κύπρο, τα οποία συμβολίζουν τη διασύνδεση όλων των όντων ενώ αμφισβητούν την εννοιολογική και φυσική ύπαρξη των συνόρων. Η συμπερίληψη υπογραμμίζει την σημασία της ενσυναίσθησης πέρα από τα ανθρώπινα όρια και την προώθηση της συμπόνιας προς όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.

Η απεικόνιση πουλιών με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και στοιχεία της Κυπριακής κουλτούρας χρησιμοποιείται ως ένα κριτικό σχόλιο σχετικά με το πολιτισμικό/φυσικό χάσμα, ενώ ενθαρρύνει θεατές και συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν ενσυναισθητικά την φύση, προωθώντας το αίσθημα ευθύνης προς την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Ταυτόχρονα, αυτό προσθέτει μια πολυδιάστατη προσέγγιση στο έργο· υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο το τοπικό κοινωνικό οικοσύστημα αλληλεπιδρά, διαμορφώνει και διαμορφώνεται από το παγκόσμιο περιβάλλον.

Γεωγραφικά, ο τοίχος της τοιχογραφίας και του workshop βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την πράσινη γραμμή (λιγότερο από 100 μέτρα). Η περιοχή Καϊμακλί χαρακτηρίζεται δημογραφικά και ιστορικά από εκτοπισμό, προσφυγιά και συμπόνια. Επομένως, αυτή η προσέγγιση με την εμπλοκή του κοινωνικού συνόλου λειτουργεί ως υπενθύμιση της δύναμης της ενσυναίσθησης για την καλλιέργεια της ενότητας μέσα στην κοινότητα και της ηθικής απέναντι σε όλα τα είδη.

Εάν είστε καλλιτέχνης, art manager, επαγγελματίας στον χώρο του πολιτισμού, ερευνητής, εκπαιδευτικός, φοιτητής ή ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στις δράσεις μας, οι διοργανωτές σάς περιμένουν. Το εργαστήριο είναι δωρεάν.