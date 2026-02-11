ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Η τσελίστρια Μαριλίζα Παπαδούρη Παπαγγελίδη γιορτάζει τα 40 χρόνια της μαγικής της σχέσης με το βιολοντσέλο προσκαλώντας το κοινό σ’ ένα μοναδικό ρεσιτάλ βαθιάς μουσικότητας και εξαίρετης τεχνικής. Η συναυλία με τίτλο «My CELLO World», με την Ανίτα Τομάσεβιτς να συνοδεύει στο πιάνο, προτείνει μερικά από τα πιο απαιτητικά έργα του κλασικού ρεπερτορίους. rialto.interticket.com. Επόμενες: 13/2 Πάφος, Τεχνόπολις 20, 15/2 Λευκωσία, Kyriakides Piano Gallery, Διάρκεια: 60’.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Η κυπριακής συμπαραγωγής βραβευμένη ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Πέννυς Παναγιωτοπούλου «Wishbone» προβάλλεται στις 11 και 12 Φεβρουαρίου στη Λευκωσία. Είναι ένα κοινωνικό δράμα που διερευνά τις κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις της σύγχρονης πραγματικότητας. pantheon-theatre.com

Πάφος, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, 7.30μ.μ. Με εννιά ταινίες στις αποσκευές του ταξιδεύει στην Κύπρο το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, 99426673. Είσοδος Ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2

Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2

Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Return to Silent Hill (σκηνοθεσία Christophe Gans με τους Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange), Send Help (σκηνοθεσία Sam Raimi με τους Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail), Song Subg Blue (σκηνοθεσία Graig Brewer με τους Hugh Jachman, Kate Hudson, Ella Anderson), The Strangers: Chapter 3 (σκηνοθεσία Renny Harlin με τους Madelaine Petsch, Richard Brake, Janis Ahern), Stray Kids (σκηνοθεσία Lisandro Boccacci με τους Lisandro Boccacci, Brandon Smits, Julian David Smith), Super Charlie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jon Holmberg) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.