Η ΤΡΙΤΗ Διακυβερνητική Συνάντηση Κύπρου και Ελλάδας, που φιλοξενείται στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη, πραγματοποιείται σε μια δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία με φόντο, πρωτίστως, και με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Οι δυο κυβερνήσεις, πέραν από τη διαχείριση των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως πάντα γίνεται, δίνουν βάρος και στις διμερείς σχέσεις.

ΣΧΕΣΕΙΣ, που είναι πρωτίστως αδελφικές. Δεν είναι συνηθισμένες διακρατικές σχέσεις κι αυτό είναι πρόδηλο. Οι σχέσεις είναι διαχρονικές, ιστορικές και αδελφικές γι’ αυτό και Ελλάδα και Κύπρος είναι «καταδικασμένες», ό,τι και να συμβαίνει, να συνεργάζονται στενά και παραγωγικά.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως σύνθεση της Διακυβερνητικής Συνάντησης δείχνει το προφανές. Ότι υπάρχει εκατέρωθεν διάθεση και πολιτική βούληση για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Κι αυτό γιατί προφανώς οι σχέσεις των δυο κρατών και η εν γένει συνεργασία τους δεν αφορά μόνο το Κυπριακό, το εθνικό μας θέμα. Βέβαια, πρέπει να τονισθεί πως εκ των πραγμάτων, οι δυο κυβερνήσεις, φυσιολογικά, επικεντρώνονται πρωτίστως στο εθνικό θέμα. Η συζήτηση του Κυπριακού διεξάγεται πάντα σε συνδυασμό με τα ευρωτουρκικά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ της Συνάντησης επιβεβαιώνει πως θα συζητηθούν πολλά ζητήματα, διμερούς ενδιαφέροντος, εμβαθύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ήδη πολύ καλή συνεργασία των δυο κρατών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόψει της 3ης Διακυβερνητικής ανέφερε σε δηλώσεις του πως θεωρεί αυτές τις Συνόδους ιδιαίτερης και συμβολικής, αλλά και ουσιαστικής σημασίας, «γιατί πλέον οι συζητήσεις και η συνεργασία μας έχει ξεφύγει των αυστηρά εθνικών θεμάτων, και θεμάτων άμυνας και ασφάλειας, κ.ο.κ, και πηγαίνει σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη, όπως παιδεία, υγεία, ψηφιακός μετασχηματισμός, και πολλά άλλα»

ΕΛΛΑΔΑ και Κύπρος έχουν πολλές δυνατότητες. Και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου Αθήνα και Λευκωσία έχουν πλεονεκτήματα. Αλλά και όχι μόνο διά της Ε.Ε. Διαθέτουν και πλεονεκτήματα με τις σχέσεις που αναπτύσσουν χωριστά σε διμερές επίπεδο και παράλληλα μέσα από τα τριμερή σχήματα συνεργασίας.

ΜΙΑ συντονισμένη από κοινού προσπάθεια Αθήνας και Λευκωσίας μπορεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο δράσης, που θα ενισχύσει το διεθνές αποτύπωμα και των δυο κρατών. Αλλά και θα βοηθήσει στην ανάδειξη της γεωπολιτικής τους αξίας.

ΓΙ΄ αυτό και τέτοιοι Σύνοδοι, με διευρυμένη συμμετοχή και ατζέντα συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση των κοινών σχεδιασμών.