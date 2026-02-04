Κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια του χρονογραφήματος της Κυριακής είναι το σημερινό κείμενο που αφορά τις εξωσυζυγικές σχέσεις των αντρών και τον πόνο που προκαλούν στις γυναίκες – μια κατάσταση όπου ενώ εκείνες πονούν, εμείς …απορούμε για τον πόνο τους που εμείς οι ίδιοι προκαλέσαμε!

Αναζήτησα στη βιβλιοθήκη μου το βιβλίο «Men who can’t be faithful» της Αμερικανίδας συγγραφέως, Carol Botwin. «Οι άντρες απατούν για πολύπλοκους λόγους αφού είναι πολύπλοκα όντα οι ίδιοι», γράφει η συγγραφέας. «Η ψυχοσύνθεση των άπιστων αντρών», προσθέτει «μπορεί να ποικίλλει πάρα πολύ, όπως επίσης και η φύση των σχέσεων τους με γυναίκες που μπορεί να είναι από σύντομες περιπέτειες, μέχρι μακροχρόνιοι σοβαροί δεσμοί. Ωστόσο, υπάρχει ένα κοινό σε όλους τους άπιστους άντρες: Κάνουν τις γυναίκες δυστυχισμένες και καταστρέφουν τις σχέσεις τους».

Στη συνέχεια, περιγράφει ένα κοινωνικό φαινόμενο οικείο στον μεσογειακό νότο και ιδιαίτερα στην Κύπρο και την Ελλάδα: «Το καλό μονογαμικό σεξ, όχι μόνο δεν προκαλεί πάντα θετικά σχόλια, αλλά καμιά φορά αντιμετωπίζεται και με χλευασμό. Εφόσον είσαι πιστός, δεν…ανήκεις στην “παρέα”. Δεν είναι σπάνιο ο άντρας να προκαλεί τον μυστικό θαυμασμό και φθόνο των φίλων του όταν θεωρείται επιτυχημένος εραστής. Γεγονός παραμένει ότι οι άντρες και οι γυναίκες είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και εξαιτίας αυτού τα δύο φύλα δυσκολεύονται να κατανοήσουν το ένα το άλλο. Συχνά, οι γυναίκες σαστίζουν βλέποντας τους άντρες ν’ απολαμβάνουν το σεξ με άγνωστες, ενώ οι άντρες μπερδεύονται εξίσου με την τάση των γυναικών να συγχέουν το σεξ με το συναίσθημα. Είπε χαρακτηριστικά ένας νέος: “Όταν αρχίζω μια σχέση με μια γυναίκα, εκείνη αρχίζει να πιστεύει ότι της ανήκω. Δεν της έχω υποσχεθεί τίποτα, αλλά αναστατώνεται στη σκέψη ότι μπορεί να βγαίνω και με κάποια άλλη. Είσαι με μια γυναίκα κι εκείνη θέλει να γίνεις μονογαμικός. Μια γυναίκα δεν μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να είναι για έναν άντρα η μόνη σημαντική σχέση στη ζωή του, αλλά εκείνος να συνεχίζει να θέλει να συνευρίσκεται ερωτικά και με άλλες, τουλάχιστον άμα… λάχει”»…

Από την πλευρά των γυναικών τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Μια 28χρονη κοπέλα είπε στη συγγραφέα: «Αυτό που με σπρώχνει να κοιμηθώ με έναν άντρα είναι τα συναισθήματά μου. Δεν κοιμάμαι με κάποιον, μόνο για τη σεξουαλική ικανοποίηση. Κάνω έρωτα με κάποιον επειδή μου αρέσει. Αν ανακαλύψω ότι φλερτάρει και με άλλες, αισθάνομαι ότι με απορρίπτει».

Αντιλαμβάνομαι ότι σε κάθε σχέση υπάρχει πάντα ένα …παράθυρο για την απιστία. Είναι προσωπική επιλογή να το δρασκελίσει κάποιος – και να είναι έτοιμος να πληρώσει ενδεχομένως το ανάλογο τίμημα.