Πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε διώροφη κατοικία στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακας, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο σαλόνι της οικίας, ενώ ο ιδιοκτήτης αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα από εισπνοή καπνού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις 10:40 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε διώροφη οικία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε εικονοστάσιο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο σαλόνι, όπου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον εξοπλισμό, την επίπλωση, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σε ποσότητα ρουχισμού.

Από τη θερμότητα και τον καπνό επηρεάστηκε, επίσης, η βαφή τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της κατοικίας.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον ιδιοκτήτη, με τη συνδρομή γειτόνων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν λάστιχο κήπου.

Μέλη της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε τελική κατάσβεση τυχόν εστιών και στον εξαερισμό των χώρων.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο για την παροχή βοήθειας στον ιδιοκτήτη, ο οποίος παρουσίασε δυσκολίες στην αναπνοή λόγω εισπνοής καπνού.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα.