Υπόθεση ληστείας με θύμα 20χρονο, διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 20χρονος, στην Αστυνομία, γύρω στις 3π.μ. σήμερα, ενώ περπατούσε σε δρόμο της Λεμεσού, τον προσέγγισε μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν τρία πρόσωπα. Δύο από αυτούς φέρονται να του επιτέθηκαν, να τον κτύπησαν με τα χέρια και να του άρπαξαν την τσάντα πλάτης που είχε στην κατοχή του. Ακολούθως οι δράστες φέρονται να τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο εντός της τσάντας, βρίσκονταν το κινητό του τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των €50.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.