Στη σύλληψη 23χρονου, προχώρησαν τα ξημερώματα, στην Αγία Νάπα, μέλη της Αστυνομίας, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου (laughing gas) με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2π.μ., μέλη της ΜΜΑΔ, ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που κινείτο σε δρόμο της Αγίας Νάπας. Οδηγός ήταν ο 23χρονος, ενώ από έρευνα που διενεργήθηκε εντός του οχήματος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, 20 φιαλίδια με υποξείδιο του αζώτου (laughing gas), οκτώ μπαλόνια και μια συσκευή εισπνοής.

Την υπόθεση εξετάζει ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας.