Οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής (5/6) εκατοντάδες Λεμεσιανούς στις παραλίες της πόλης, αναζητώντας ανάσες δροσιάς και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από την παραλία του Lady’s Mile, όπου μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν την ακτή, απολαμβάνοντας το μπάνιο τους.

Παιδιά διασκέδαζαν με φουσκωτά παιχνίδια στη θάλασσα, ενώ οι μεγαλύτεροι επέλεξαν να χαλαρώσουν κάτω από τις ομπρέλες και να δροσιστούν.

Η αυξημένη προσέλευση στις παραλίες ήταν αναμενόμενη με πολλούς να επιλέξουν την παραλία ως την ιδανική διέξοδο.