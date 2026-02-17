Για άλλη μια φορά ήρθε πριν λίγες στην παγκόσμια επικαιρότητα ο δικτάτορας της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, επικεφαλής του απάνθρωπου καθεστώτος κληρονομικού σταλινισμού, της χώρας-φυλακής, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι, άντρες, γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους και τους ηλικιωμένους γονείς τους είναι έγκλειστοι σκλάβοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αφορμή στάθηκε μια δήλωση Νοτιοκορεάτη βουλευτή σε δημοσιογράφους στη Σεούλ, πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της χώρας εκτιμά πως ο Κιμ Γιονγκ-ουν έχει επιλέξει τη 13χρονη κόρη του Κιμ Τζου Ε ως… διάδοχό του στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, γι’ αυτό είναι όλο και πιο εμφανής η δημόσια παρουσία της σε επίσημες εκδηλώσεις δίπλα στον πατέρα της.

Καθώς η εξουσία στη Βόρεια Κορέα έχει περάσει από τρεις γενιές της οικογένειας Κιμ δεν είναι καθόλου περίεργο για τα δεδομένα της χώρας αυτής, το ότι ο σημερινός ηγέτης επέλεξε ήδη ένα από τα παιδιά του να τον διαδεχθεί όταν αυτός… πεθάνει. Είναι γνωστό ότι ο Κιμ Γιονγκ-ουν ανάλαβε την εξουσία από τον πατέρα του Κιμ Γιονγκ-ιλ όταν πέθανε από εγκεφαλικό το 2011. Ο Κιμ Γιονγκ-ιλ είχε αναλάβει την εξουσία από τον δικό του πατέρα Κιμ Ίλ-σονγκ όταν εκείνος πέθανε το 1994. Ο Κιμ Ίλ-σονγκ ήταν ο ιδρυτής της Βόρειας Κορέας που κυβερνούσε από το 1948, επιβάλλοντας την ιδεολογία της «αυτοδυναμίας» και μετατρέποντας τη χώρα σε αυτό που είναι μέχρι σήμερα – στην πιο κλειστή κοινωνία του πλανήτη με… θρησκεία της την προσωπολατρία του ηγέτη.

Αυτό που αλλάζει στο μοτίβο μεταβίβασης της εξουσίας, είναι ότι για πρώτη φορά στη θλιβερή ιστορία της Βόρειας Κορέας, μιας βαθιά πατριαρχικής κοινωνίας, φαίνεται να έχει επιλεγεί ως διάδοχος του ηγέτη, όχι ένας από τους γιους του, αλλά η κόρη του. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πού θα οδηγήσει τη χώρα αυτή μια ενδεχόμενη ανάληψη της εξουσίας από μια γυναίκα, προσωπικά όμως ελπίζω ότι θα θέσει τις βάσεις για την απελευθέρωσή της από τα δεσμά μιας απάνθρωπης εξουσίας που την κρατεί αιχμάλωτη στον πιο σκοτεινό ανθρώπινο μεσαίωνα.

Σημειώνω ότι η Βόρεια Κορέα συμπεριλαμβάνεται μαζί με άλλα δύο κομμουνιστικά κράτη την Κίνα και την Κούβα, στις χώρες όπου επιβάλλεται κρατικά χρηματοδοτούμενη εμπορία ανθρώπων και καταναγκαστική εργασία πολιτών που θεωρούνται διαφωνούντες με το καθεστώς και άρα… «εχθροί του λαού»… Θα συνεχίσω, όμως, αύριο για το θέμα, δεδομένου ότι πριν χρόνια βρέθηκα στη διαχωριστική γραμμή του 38ου Παράλληλου και πέρασα από το πολιτισμένο κράτος της Νότιας Κορέας, στο κράτος των ανθρώπων-σκιών της Βόρειας, εκπροσωπώντας την Ένωση Συντακτών Κύπρου σε μια διεθνή διάσκεψη δημοσιογράφων στη Σεούλ.