Τη δοκιμή ενός κινητήρα στερεού καυσίμου υψηλότερης ώσης παρακολούθησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, κάνοντας λόγο για μία «εξέλιξη που θα ενισχύσει τη στρατηγική στρατιωτική ικανότητα της χώρας».

Οι κινητήρες στερεών καυσίμων υψηλότερης ώσης θα μπορούσαν να υποστηρίξουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους με μεγαλύτερη εμβέλεια και ταχύτερους χρόνους εκτόξευσης, καθιστώντας τους πιο δύσκολο να εντοπιστούν και ικανούς να φτάσουν στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, όπως εξηγεί η Deutsche Welle.

North Korea tested a new large solid-fuel rocket motor nozzle made with carbon-fiber composite materials.



The motor reportedly produces about 2,500 kN of thrust (~255 tons-force).



Kim Jong Un personally observed the ground test. March 29, 2026

Ο Κιμ παρακολούθησε τη δοκιμή επίγειας εκτόξευσης του αναβαθμισμένου κινητήρα χρησιμοποιώντας ένα σύνθετο υλικό από ανθρακονήματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων KCNA, το οποίο ανέφερε ότι η μέγιστη αξιοπιστία του κινητήρα είναι 2.500 κιλοτόνοι, από περίπου 1.971 κιλοτόνους που είχε σε παρόμοια δοκιμή κινητήρα στερεού καυσίμου τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η προσπάθεια αύξησης της ισχύος του κινητήρα πιθανότατα σχετίζεται με προσπάθειες τοποθέτησης πολλαπλών κεφαλών σε έναν μόνο πύραυλο σύμφωνα με αναλυτές.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα ο Κιμ εκφώνησε ομιλία στο κοινοβούλιο της Βόρειας Κορέας, στην οποία δεσμεύτηκε να εδραιώσει τη χώρα του ως πυρηνική δύναμη και κατήγγειλε τις ΗΠΑ για παγκόσμια «κρατική τρομοκρατία και επιθετικότητα» αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

