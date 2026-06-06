Η ΕΠΙΣΗΜΗ επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Καζακστάν, αποτέλεσε τη συνέχεια μιας μεγάλης προσπάθειας αναβάθμισης των σχέσεων των δυο χωρών. Πρόκειται για μια συνεχής προσπάθεια, η οποία προχωρά στη βάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

ΟΠΩΣ συναφώς σημειώνουν αρμόδιες πηγές, από τον Μάρτιο του 2024, οι σχέσεις Κύπρου – Καζακστάν ενδυναμώνονται με συχνές επαφές, το άνοιγμα Πρεσβειών σε Λευκωσία και Αστάνα, την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας που συνιστούν τώρα τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί.

ΤΟ γεγονός ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη Κυπρίου Προέδρου στην Αστάνα, τούτο πρέπει να σημειωθεί και να υποδειχθεί ότι πολλές κινήσεις θα έπρεπε να είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Κι αυτό γιατί το Καζακστάν είναι μια σημαντική χώρα. Και επειδή είναι γνωστές και οι σχέσεις της χώρας αυτής με την κατοχική Τουρκία.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν αναμένουμε να διαφοροποιηθούν άρδην οι σχέσεις Καζακστάν- Τουρκίας. Εκείνο που φάνηκε από την επίσκεψη είναι πως η Αστάνα δεν είναι απέναντι μας. Κι αυτό είναι σημαντικό. Θέλει τη συνεργασία, όπως και εμείς τη θέλουμε. Θα πρέπει να σημειώσουμε, πάντως, την αναφορά του Προέδρου Tokayev αναφορικά με το Κυπριακό. Έκανε λόγο για σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέτοιες τοποθετήσεις, όπως καλά γνωρίζουμε, δεν είναι πάντα αυτονόητες. Τέτοιες τοποθετήσεις προφανώς και είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς, που έγινε και γίνεται σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, λόγω κυρίως του ρόλου και της δυναμικής παρουσίας της κατοχικής Τουρκίας, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν απούσα από την περιοχή αυτή. Τώρα τα δεδομένα αλλάζουν. Και αλλάζουν και με τις σχέσεις με το Καζακστάν όπως και με άλλα κράτη της περιοχής. Πρόκειται για ένα σχεδιασμό της Λευκωσίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η ιδιότητα του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο η Λευκωσία το αξιοποιεί πλήρως. Για παράδειγμα, το Καζακστάν αναζητεί χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για υλοποίηση έργων υποδομής μέσω επενδύσεων από ευρωπαϊκά ταμεία. Σε αυτό μπορεί η Λευκωσία να βοηθήσει, ώστε να υπάρξει απόφαση της Ένωσης.

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Αστάνα είναι θετική και η συνέχεια θα δείξει πως ήταν και σημαντική.