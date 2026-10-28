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Είναι η πρώτη φορά που βρέθηκα στην Κύπρο για τόσο μεγάλο διάστημα. Περίπου 5 μήνες. Πήρα «άδεια ανάγνωσης και παρατηρητικότητας». Συνήθως, φέρνω 2-3 βιβλία από την Αθήνα.

Δεν μου έφτασαν. Αγόρασα άλλα από εδώ. Με κράτησε όμηρο το διάβασμα.

«Δεν περίμενα να έβλεπα ποτέ σε εφημερίδα δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα καλωσόριζε στην Αμερική μετανάστες από τη Δανία, όχι όμως από τη Νορβηγία. Διότι, λέει, “δεν μου έδωσαν το Νόμπελ, και για αυτό δεν θέλω κανέναν από την Νορβηγία”».

Κι’ όμως το ακούσαμε και αυτό από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σημειώνει στο «Χ» ο Βρετανός δημοσιογράφος, Τζον Σίμπσον, από τους πιο επιτυχημένους, εδώ και πολλά χρόνια σε αμέτρητες αποστολές για το BBC, σε περισσότερες από 120 χώρες και 30 πολεμικές ζώνες σε όλο τον κόσμο. Πήρε συνεντεύξεις από πολλούς ηγέτες και σήμερα είναι υπεύθυνος των Διεθνών Ειδήσεων του BBC.

Έχω σημειώσει σε ένα αρχείο στο laptop μου, πολλά από αυτά που έχει πει και κάνει από τη στιγμή που έγινε Πρόεδρος. Όταν γίνω παππούς, θα τα λέω στα εγγόνια μου, να ιδώ αν θα κλάψουν, γελάσουν, ή κοροϊδέψουν. Ό,τι άλλο, απαγορεύεται. Μην τον κάνουμε και ήρωα.

Εδώ στην Κύπρο τώρα, δίχως κανέναν απολύτως ενθουσιασμό, λέω ότι μπήκαμε σε τροχιά εκλογής του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο τωρινός, δείχνει άνετος. Επί του παρόντος, δεν νομίζω ότι έχει αγχωθεί.

Κακώς. Θα έπρεπε. Υπάρχουν δύο υποψήφιοι, ίσως υπάρξει και τρίτος αλλά το ’χω μυστικό. Επί του παρόντος, εστιάζουμε περισσότερο σε πρόσωπα, παρά σε σοβαρές πολιτικές ιδέες και προτάσεις.

Τέτοιες που να ενεργοποιούν βολεμένους και βαριεστημένους, να ενδιαφερθούν επιτέλους για το μέλλον της χώρας τους.

Όσοι αναπαύονται υπερήφανα που η Κύπρος έχει ψηλώσει πολύ, ιδίως στη Λεμεσό, με τους θεόρατους ουρανοξύστες της και τις υπερβολικές λιμουζίνες, λες και είσαι στο Ντουμπάι. Αμφιβάλλω αν υπάρχει απάντηση στο θλιβερό μου ερώτημα «Υπάρχει Πόθεν Έσχες;».

Ευτυχώς, υπάρχουν τα βιβλία μου. Τα διαβάζω με ακουστικά, ακούγοντας κλασσική μουσική, γιατί έξω οι Κύπριοι «Σουμάχερ» νομίζουν ότι ο θόρυβος του αυτοκινήτου τους θα τους πάει στο επόμενο Γκραν Πρι.

O θόρυβος στον δρόμο είναι εκκωφαντικός. Μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα με «πειραγμένες εξατμίσεις», κάνουν ακόμα μεγαλύτερο κρότο.

Ανάμεσά τους, με την ψυχή στο στόμα, τα delivery boys από την Ασία. Απ’ το πρωί ως το βράδυ. Για να καταστείλουν την πείνα μας. Στο άψε-σβήσε. Κυπριακά, fast food.

Οι «Διορθώσεις» (Corrections) του Τζόναθαν Φράνζεν, ανακαλύπτουν πάλι και επαναπροσδιορίζουν την εκτενή οικογενειακή ιστορία για τον 21ο αιώνα. Ο Τσιπ Λάμπερτ είναι ένας αποτυχημένος καθηγητής πολιτισμικών σπουδών. Ο αδελφός του, Γκάρι, είναι ένας προαστιακός πατέρας και η αδελφή του, Ντενίζ, είναι μια διάσημη σεφ. Και οι δύο νιώθουν αβοήθητοι όταν η υγεία του πατέρα τους επιδεινώνεται…

Με μια πρόταση

Η Ιερά Σύνοδος επιβεβαιώνει ότι πράγματι υπάρχει επιστολή με την οποία καλούνται ιερείς να εγκαταλείψουν την Εκκλησία της Κύπρου. Ιησούς Χριστός νικάει κι όλα τα κακά σκορπάει.

Ήδη, κάποιοι ιερείς έλαβαν επιστολή (από πού, δεν ξέρουμε) για τη δημιουργία νέας Εκκλησίας της Κύπρου. Επί το παρόντος, η θεία λειτουργία και τα μυστήρια θα τελούνται σε ιδιωτική κατοικία στην Πάφο. Δεν πάμε καθόλου καλά!

Η Ολλανδία αποσύρεται πάλι από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αιτία ξανά η συμμετοχή του Ισραήλ. Οι Ολλανδοί ζητούν αποκλεισμό και τιμωρία του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Τέλος, η Apple παραδέχτηκε ότι ορισμένα από τα iPhone Duo της, παρουσίασαν προβλήματα με τις οθόνες τους, λίγες μόνο ημέρες αφότου το πολυαναμενόμενο smartphone κυκλοφόρησε στην αγορά. Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ατάκες που εμφανίστηκαν στις οθόνες της πρώτης πτυσσόμενης συσκευής του τεχνολογικού γίγαντα, η οποία έχει τιμή εκκίνησης £1.999 ($2.668) στο Ηνωμένο Βασίλειο.