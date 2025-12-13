Τις προάλλες, είχαμε στο Ευρωκοινοβούλιο συνέδριο για τα 25 χρόνια από την διακήρυξη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο Χάρτης αυτός έχει τεράστια πολιτική σημασία για την Κύπρο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) εντάχθηκε στην ΕΕ το 2004, με όλη της την επικράτεια, περιλαμβανομένης της κατεχόμενης περιοχής στην οποία δεν εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή νομιμότητα λόγω της γραμμής Αττίλα. Από το 2009, ο Χάρτης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δεσμευτικός για όλα τα κράτη-μέλη και όλους τους πολίτες της ΕΕ, χωρίς εξαιρέσεις. Έτσι, ο Χάρτης δημιουργεί μια νομική προστασία και ασφάλεια για κάθε πολίτη της ΕΕ, που δεν μπορεί ένα κράτος-μέλος να μειώσει ή να ακυρώσει. Όποιο κράτος διαφωνεί με τον Χάρτη, τίθεται εκτός ΕΕ όπως έγινε με τη Βρετανία (BREXIT).

Για να καταδειχθεί η σπουδαιότητα του Χάρτη για την Κύπρο, παραθέτουμε μερικά από τα θεμελιώδη και αναφαίρετα δικαιώματα και ελευθερίες για κάθε πολίτη της ΕΕ: δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, ελευθερία διακίνησης και εγκατάστασης, σεβασμός στο δικαίωμα ιδιοκτησίας κ.ά. Όλα παραβιάζονται ωμά από την κατοχή καθώς ο Χάρτης είναι νομικά δεσμευτικός ισότιμος με τις Συνθήκες της ΕΕ, που αποτελούν την κορυφαία πηγή νομοθεσίας στην ΕΕ, όπως το σύνταγμα. Επομένως, η όποια λύση του Κυπριακού θα πρέπει απαραίτητα να εφαρμόζει τον Χάρτη για κάθε πολίτη της ΕΕ. Η ΕΕ δεν είναι μόνο εμπόριο, οικονομία, συμφέροντα και συναλλαγές αλλά είναι και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθορίζει τα δικαιώματα κάθε Ευρωπαίου πολίτη χωρίς διακρίσεις βάσει εθνικότητας ή θρησκείας και τα οποία μόνο η ΕΕ εγγυάται και φυσικά όχι μια τρίτη χώρα και καταχτητής όπως η Τουρκία.

Επιπλέον, η Συνθήκη Εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, που η Τουρκία προβάλλει, προφασιζόμενη δήθεν δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, έχει προ καιρού νεκρώσει για την Τουρκία για δύο λόγους.

α) Την προστασία και ασφάλεια βάσει του Χάρτη εντός της ΕΕ εγγυάται μόνο η ΕΕ και

β) είναι παγκόσμια παραδοξότητα στις διεθνείς σχέσεις να επικαλείται η Τουρκία την Συμφωνία Εγγυήσεως της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας ενόσω η Τουρκία συνεχίζει την παράνομη κατοχή με το κατοχικό καθεστώς και άρνηση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον Χάρτη με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες, περιλαμβανομένου του ατομικού δικαιώματος στην ασφάλεια, εγγυάται μόνο η ΕΕ. Είναι ενδιαφέρον που οι σφετεριστές και απατεώνες που λυμαίνονται παράνομα τα κατεχόμενα μέσω του κατοχικού καθεστώτος, προφασίζονται την ανάγκη για προστασία δήθεν της Τουρκίας, παρεμποδίζοντας μια λύση ευρωπαϊκής νομιμότητας και εφαρμογής του Χάρτη. Τέτοια καίρια θέματα είναι … «απαγορευμένα» στις πλείστες ΜΚΟ με δικοινοτικό χαρακτήρα που μάλιστα απολαμβάνουν χορηγίες της ΕΕ.

Καταληκτικά, κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικά ένας Τουρκοκύπριος, έχει μια επιλογή. Είτε με την ΕΕ, είτε με την Τουρκία. Και με τα δύο δεν γίνεται.

Σημειώσεις

Όσοι θα αναπαράγουν το πιο κάνω κείμενο, καλούνται να διατηρήσουν το ακριβές λεκτικό για να μην αλλοιωθεί η ουσία όσων καταγράφονται. Το κείμενο θα εκδοθεί σε βίντεο σε συντομότερη μορφή, στα τουρκικά και αγγλικά τις προσεχείς μέρες στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.

*Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D)