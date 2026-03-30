Στο Όραμα για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Vision for Agriculture and Food), την ενεργειακή μετάβαση στον πρωτογενή τομέα και τα ζητήματα εμπορίου, αναφέρθηκε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, σε δηλώσεις της πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας (AGRIFISH), που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα ότι στόχος είναι η διασφάλιση ότι η γεωργία θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εμπορικών συμφωνιών και των πολυμερών συζητήσεων.

Η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι το σημερινό Συμβούλιο πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα, λόγω της αυξανόμενης πίεσης που προκαλεί το αυξημένο κόστος παραγωγής και το ασταθές παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον. Ανέφερε ότι οι εξελίξεις αυτές, δεν επηρεάζουν μόνο το εισόδημα των αγροτών, αλλά το σύνολο του οικοσυστήματος που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη γεωργία.

Υπογράμμισε ότι η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Όραμα για τη γεωργία έχει ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, καθώς στοχεύει στην παροχή σταθερότητας και προβλεψιμότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας. Επισήμανε ότι η συζήτηση πραγματοποιείται ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής του Οράματος, με επίκεντρο την πορεία υλοποίησης και την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του, ενώ πρόσθεσε ότι οι απόψεις των Υπουργών θα ληφθούν υπόψη σε περίπτωση που απαιτηθούν προσαρμογές.

Η Υπουργός πρόσθεσε ότι ένα από τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η ενεργειακή μετάβαση στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας της ΕΕ, επισημαίνοντας τη σημασία της μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, τόσο για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων βιωσιμότητας όσο και για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας ενός ιδιαίτερα ευάλωτου τομέα.

Αναφερόμενη στα ζητήματα εμπορίου, η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι η γεωργία αποτελεί βασικό παράγοντα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, στηρίζοντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα αγροτικών και παράκτιων κοινοτήτων. Τόνισε επίσης ότι ο στόχος είναι η διασφάλιση ότι η γεωργία θα βρίσκεται στο επίκεντρο των εμπορικών συμφωνιών και των πολυμερών συζητήσεων.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η συζήτηση μεταξύ των Υπουργών θα είναι παραγωγική, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του στο μέλλον.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, το Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει συζήτηση σχετικά με την ετήσια έκθεση εφαρμογής του Οράματος για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, μετά από σχετική παρουσίαση της Κομισιόν

Οι Υπουργοί θα εξετάσουν επίσης ζητήματα που συνδέονται με το εμπόριο και τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα, στο πλαίσιο τακτικής συζήτησης της ημερήσιας διάταξης.

Το Συμβούλιο θα ανταλλάξει ακόμη απόψεις σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΥΠΕ