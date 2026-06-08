Κάθε χρόνο, οι Παγκύπριες Εξετάσεις αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή χιλιάδων νέων ανθρώπων. Δεν είναι απλώς μια εξεταστική διαδικασία. Είναι μια περίοδος αγωνίας, προσμονής, προσπάθειας, θυσιών και ελπίδας. Είναι το μεταίχμιο ανάμεσα στη μαθητική και τη φοιτητική ζωή. Είναι η στιγμή κατά την οποία χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, διεκδικώντας μια θέση στα δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.

Φέτος, 5.139 υποψήφιοι και υποψήφιες συμμετέχουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026. Από αυτούς, οι 4.798 είναι τελειόφοιτοι μαθητές και μαθήτριες, ενώ 341 είναι παλαιοί απόφοιτοι. Παράλληλα, 413 υποψήφιοι διεκδικούν πρόσβαση σε Στρατιωτικές Σχολές, ενώ 642 έχουν αιτηθεί ειδικές διευκολύνσεις για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Οι εξετάσεις αρχίζουν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, στο οποίο παρακάθονται όλοι οι υποψήφιοι, και ολοκληρώνονται στις 26 Ιουνίου.

Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος. Υπάρχει ένας μαθητής που ξενύχτησε πάνω από τα βιβλία του. Μια μαθήτρια που πάλεψε με το άγχος και την πίεση. Μια οικογένεια που στάθηκε δίπλα στο παιδί της. Ένας εκπαιδευτικός που στήριξε, καθοδήγησε και ενέπνευσε. Οι αριθμοί αποτυπώνουν μια εκπαιδευτική διαδικασία, όμως η ουσία βρίσκεται στις διαδρομές, στα όνειρα και στις προοπτικές αυτών των νέων ανθρώπων.

Τα φετινά στοιχεία δείχνουν, επίσης, τις τάσεις και τις προτεραιότητες της νέας γενιάς. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στην κορυφή των πρώτων προτιμήσεων, με 604 υποψήφιους να την επιλέγουν ως πρώτη επιλογή. Ακολουθούν το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου με 347 πρώτες προτιμήσεις και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με 339. Ψηλά στις επιλογές βρίσκονται επίσης η Ψυχολογία, η Αρχιτεκτονική, οι Επιστήμες Αγωγής, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και άλλοι κλάδοι που συνδέονται με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Την ίδια ώρα, στο σύνολο των επιλογών των υποψηφίων, ανεξαρτήτως σειράς προτίμησης, ξεχωρίζει το Τμήμα Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με 2.161 δηλώσεις ενδιαφέροντος, ενώ ακολουθούν η Ψυχολογία, οι Επιστήμες Αγωγής – Δημοτική Εκπαίδευση, η Επικοινωνία και οι Σπουδές Διαδικτύου, καθώς και οι Επιστήμες Αποκατάστασης. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι νέοι και οι νέες της Κύπρου στρέφονται δυναμικά προς τομείς όπως η υγεία, η τεχνολογία, η επικοινωνία, η εκπαίδευση, η ψυχολογία και οι επιχειρήσεις.

Ως Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων, θέλουμε να απευθυνθούμε σε κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια που συμμετέχει στις εξετάσεις: η αξία σας δεν καθορίζεται από έναν βαθμό, ούτε από ένα αποτέλεσμα. Οι Παγκύπριες Εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι μία από τις πολλές αφετηρίες που μπορεί να έχει η ζωή σας. Η προσπάθεια, η επιμονή, η προσωπικότητα, οι αξίες και η διάθεσή σας να εξελιχθείτε είναι αυτά που θα σας συνοδεύουν πολύ πιο πέρα από την αίθουσα της εξέτασης.

Η μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο είναι μια μεγάλη αλλαγή. Ο νέος φοιτητής και η νέα φοιτήτρια δεν μπαίνουν απλώς σε ένα αμφιθέατρο. Μπαίνουν σε έναν χώρο ελευθερίας, γνώσης, ευθύνης, διεκδίκησης και συμμετοχής. Εκεί ξεκινά μια νέα σχέση με την κοινωνία. Ο φοιτητής δεν είναι παθητικός δέκτης γνώσης. Είναι ενεργό μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας. Έχει δικαιώματα, ανάγκες, ανησυχίες, φωνή και ρόλο.

Ακριβώς εδώ βρίσκεται και η σημασία της φοιτητικής εκπροσώπησης. Οι Φοιτητικές Ενώσεις και η ΠΟΦΕΝ υπάρχουν για να δίνουν φωνή στους φοιτητές και στις φοιτήτριες. Να μεταφέρουν τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προτάσεις τους στα πανεπιστήμια, στο κράτος και στην κοινωνία. Να παρεμβαίνουν για ζητήματα που αφορούν τη φοιτητική μέριμνα, τη στέγαση, τις υποτροφίες, τις μεταφορές, το κόστος ζωής, την ποιότητα σπουδών, την ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα δικαιώματα κάθε φοιτητή και φοιτήτριας.

Ο ρόλος της ΠΟΦΕΝ δεν περιορίζεται στην καταγραφή προβλημάτων. Είναι ρόλος διεκδικητικός, θεσμικός και κοινωνικός. Η ΠΟΦΕΝ αποτελεί τη συλλογική φωνή του φοιτητικού κινήματος της Κύπρου. Εκπροσωπεί φοιτητές και φοιτήτριες, παρεμβαίνει σε ζητήματα παιδείας, προωθεί την ενεργό συμμετοχή, υπερασπίζεται τη δημόσια και ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και αγωνίζεται ώστε κανένας νέος και καμία νέα να μη στερείται το δικαίωμα στις σπουδές λόγω οικονομικών, κοινωνικών ή άλλων εμποδίων.

Οι φοιτητικές ενώσεις, μέσα στα πανεπιστήμια και τους χώρους σπουδών, αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του φοιτητή με τη συλλογική δράση. Είναι οι δομές μέσα από τις οποίες οι φοιτητές μαθαίνουν να συμμετέχουν, να διεκδικούν, να συνεργάζονται, να προτείνουν και να αναλαμβάνουν ευθύνη. Σε μια εποχή όπου οι νέοι συχνά νιώθουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς αυτούς, η φοιτητική εκπροσώπηση υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι θεωρία. Είναι καθημερινή πράξη.

Γι’ αυτό και το μήνυμά μας προς τους υποψήφιους φοιτητές και τις υποψήφιες φοιτήτριες είναι ξεκάθαρο: όταν περάσετε την πόρτα του πανεπιστημίου, μην μείνετε θεατές. Συμμετέχετε. Γνωρίστε τη Φοιτητική σας Ένωση. Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας. Μιλήστε για όσα σας προβληματίζουν. Διεκδικήστε καλύτερες συνθήκες σπουδών. Γίνετε μέρος της συλλογικής προσπάθειας για ένα πανεπιστήμιο πιο ανθρώπινο, πιο σύγχρονο, πιο δίκαιο και πιο ανοικτό σε όλους.

Ως ΠΟΦΕΝ, στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές που σήμερα εξετάζονται και αύριο θα αποτελούν τη νέα γενιά φοιτητών της Κύπρου. Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειές τους, στους εκπαιδευτικούς τους και σε κάθε νέο άνθρωπο που αγωνίζεται για το μέλλον του. Η επιτυχία της νέας γενιάς δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση. Είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας.

Ευχόμαστε σε όλους και όλες καλή επιτυχία, δύναμη, ψυχραιμία και πίστη στις δυνατότητές τους. Οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός. Η φοιτητική ζωή που ακολουθεί μπορεί να γίνει μια από τις πιο δημιουργικές και καθοριστικές περιόδους της ζωής σας. Και σε αυτή τη διαδρομή, η ΠΟΦΕΝ και οι Φοιτητικές Ενώσεις θα βρίσκονται δίπλα σας, για να στηρίζουν, να εκπροσωπούν και να διεκδικούν μαζί σας.

Πρόεδρος Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων – ΠΟΦΕΝ