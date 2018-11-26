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Μικρά καφενεδάκια, κυπριακοί μεζέδες και νόστιμοι πειρασμοί στην παλιά πόλη. Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός του ACTIVE 107.4 και 102.5, Βασιλική Χατζηαδάμου, μας αποκαλύπτει τα αγαπημένα της σημεία για φαγητό και ποτό, αλλά και τα μέρη που έχει συνδέσει με τις πιο όμορφές της αναμνήσεις.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Στη μικρή, τακτοποιημένη, γεμάτη λουλούδια βεραντούλα του σπιτιού μου.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Αγαπώ την αυλή του σπιτιού μου!

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Απολαμβάνω τα σουβλάκια μου τόσο στην ψησταριά του σπιτιού μου με τη συνοδεία μπίρας, όσο και στο μαγαζάκι της κυρίας Νίκης στη Μακεδονίτισσα.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Επιλέγω τον Ζανέττο για πλούσιους, ποιοτικούς, κυπριακούς μεζέδες.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Στη γειτονιά τιμώ ιδιαίτερα το Imperial Chinese, μιας και μου αρέσει η κινέζικη κουζίνα.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Είναι ένα μικρό, συμπαθητικό καφενεδάκι στην παλιά Λευκωσία που… θα κρατήσω μυστικό!

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Μου αρέσει πάρα πολύ το περιβάλλον αλλά και τα πιάτα στο Παντοπωλείο. Ιδιαίτερη προτίμηση το χοιρινό με βερίκοκο και πουρέ πατάτας.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Αγαπώ την κινέζικη κουζίνα αλλά λατρεύω την κυπριακή. Υπέροχος χώρος, άψογη εξυπηρέτηση και εξαιρετικά πιάτα στην ταβέρνα Μουσικός στη Σωτήρα.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Έχω συνδέσει κάποιες στιγμές, κάποιες αναμνήσεις πολύ όμορφες με τον Ερωδό στην παλιά Λευκωσία.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Τα κοκτέιλ μου τα απολαμβάνω στο Patio.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Γιαγιά Βικτωρία και πορτοκαλόπιτα.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Οι πιο όμορφες αναμνήσεις μου συνδέονται με τις ομορφιές της επαρχίας Αμμοχώστου. Αναμνήσεις δίπλα από το κύμα. Ο τόπος καταγωγής μου, το χωριό μου Σωτήρα.



INFO: Σουβλάκια της Νίκης, Λυκαβηττού 3, Έγκωμη. Ζανέττος, Τρικούπη 65, παλιά Λευκωσία. Imperial Chinese, Πορφύριου Δικαίου 14, Έγκωμη. Παντοπωλείο «Καλή Όρεξη», Μετοχίου 38. Μουσικός, Κυριάκου Μάτση 6, Σωτήρα. Ερωδός, Πατριάρχου Γρηγορίου 1, παλιά Λευκωσία. Patio Cocktail Bar, Μεγ. Αλεξάνδρου 55, παλιά Λευκωσία. Γιαγιά Βικτωρία, Λιπέρτη 80-82, παλιά Λευκωσία.

Περιοδικό Go, τ. 39.

