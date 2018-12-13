Η ραδιοφωνική παραγωγός του SFERA 96,8, μας αποκαλύπτει τα αγαπημένα της στέκια για φαγητό, ποτό και καφέ σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, ένα μυστικό που ανακάλυψε πρόσφατα, αλλά το μέρος που έχει συνδέσει με τις πιο όμορφές της αναμνήσεις.

Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Θα σου πω για τα weekends που «φιλοξενούμαι» στο πατρικό μου στη Λεμεσό. Εκεί λοιπόν απολαμβάνω τον καφέ μου. Με ξυπνά η μυρωδιά του φρεσκοψημένου καφέ, ενώ με περιμένει ένα τραπέζι γεμάτο με καλούδια για το λεγόμενο «μπούκωμα» (γέλια).

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Στο 1888! Από τις πιο όμορφες και γραφικές στην παλιά Λευκωσία.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στο Astra Kebab, του θείου μου!

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Δεν θα μπορούσα να επιλέξω κάτι άλλο, παρά μόνο την ταβέρνα της οικογένειας. Στο Stone Tavern στο κέντρο της Παρεκκλησιάς, στη Λεμεσό, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει είτε στο εσωτερικό, είτε στην υπέροχη υπαίθρια παραδοσιακή αυλή πλούσιο κυπριακό μεζέ.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Τα Ηλεκτρικά Είδη στο κέντρο της Λεμεσού. Είναι ένα all day bar στην καρδιά της πόλης.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Το καλοκαίρι ανακάλυψα το Esobga που βρίσκεται μέσα στα πεύκα κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Αγαπημένο μου πιάτο είναι οι σαλάτες, επομένως σε όποιο εστιατόριο κι αν βρεθώ, αυτό θα επιλέξω. Είμαι πολύ βολική σε αυτό!

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Η μεσογειακή, επειδή δύσκολα θα δοκιμάσω πιάτα από διεθνείς κουζίνες.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στην Ονασαγόρου, στο αγαπημένο μου bistro bar «Μουσών» και στη Λάρνακα στο Ammos.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Στο παραδοσιακό γλυκοπωλείο Μελίρρυτον στη Λεωφόρο Σταυρού. Έχεις δοκιμάσει την πορτοκαλόπιτα; Την προτείνω ανεπιφύλακτα. Δοκίμασέ την με παγωτό! Τέλεια!

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Στη Λεμεσό θα σε πάω και πάλι και συγκεκριμένα στα παιδικά μου χρόνια. Ανεμελιά, βόλτες και παιχνίδια με συμμαθητές στις αυλές των σπιτιών μας. Στο χωριό μου λοιπόν έχουν δημιουργηθεί οι πιο όμορφες μου αναμνήσεις.

* Ακούστε την εκπομπή της Μαρίας Ονησιφόρου καθημερινά στον SFERA 96,8, από τις 10:00π.μ. μέχρι τις 12:00μ