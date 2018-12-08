Λίγο πριν την εκπροσώπηση του νησιού μας στον παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς Miss World που θα πραγματοποιηθεί στην Κίνα, η Star Κύπρος Ανδριάνα Φιάκα μάς δίνει μια ιδέα από την ανέμελη καθημερινότητα στην πόλη της, τη Λεμεσό, αλλά και τα μέρη που έχει συνδέσει με τις πιο όμορφές της αναμνήσεις.

Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Συνήθως τις καθημερινές στο σπίτι και τα Σαββατοκύριακα στο Starbucks, ως γνήσιος λάτρης του καφέ της συγκεκριμένης αλυσίδας.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Η αυλή του Four Seasons. Ένας πολύ όμορφος χώρος, εσωτερικά και εξωτερικά, ιδανικό μέρος για χαλάρωση.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στην Κική, ένα από τα παραδοσιακά παλιά σουβλατζίδικα της Λεμεσού.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στην Ελλάδα, στην ταβέρνα του Μπάρμπα Δήμα που βρίσκεται στην Ύδρα. Στην Κύπρο θα βρεις πλούσιους και καλούς μεζέδες στον Φόρσο στη Μουτταγιάκα, το πιο παραδοσιακό μεζεδοπωλείο, μόλις 1 χιλιόμετρο έξω από τη Λεμεσό.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Η Kult boutique για ενδυμασία, το Grey για παπούτσια και το Classy and Fabulous για αξεσουάρ.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Το ηλιοβασίλεμά της από την παραλία. Είναι πραγματικά ειδυλλιακό…

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Το Dino Bistro Cafè. Το αγαπημένο μου για sushi και μακαρονάδες. Ο σεφ και ιδιοκτήτης Ντίνος Κωστή διετέλεσε και μάγειρας στα ανάκτορα του Buckingham!

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Λατρεύω την ασιατική κουζίνα και το παραλιακό μέτωπο της πόλης προσφέρει πολλές επιλογές για να την απολαύσεις…. Μια από τις καλύτερες από αυτές το εστιατόριο Zen Room που ανήκει στο Uptown Square.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Η Σαριπόλου. Η κάθε γενιά έχει και διαφορετικές αναμνήσεις από αυτό το δρόμο στο κέντρο της παλιάς πόλης.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στο Μαρίνα Breeze. Το Pina Colata του είναι ασυναγώνιστο, όπως και η θέα της μαρίνας από την τεράστια τζαμαρία.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Στο Dino Bistro Cafe το Dead Bite Cake και τα πάντα που προσφέρει το Colors Cafe του Four Seasons.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Από όλα τα μέρη που επισκέφθηκα, έχω κάποιο «σουβενίρ», ούτως ώστε να μην ξεχνώ τις στιγμές που έζησα. Τις πιο ξεχωριστές αναμνήσεις, ωστόσο, στο νησί τις έχω ζήσει στον Πρωταρά και στο Blue Lagoon στον Ακάμα.

Info: Kiki Kebab House, Αριάδνης 10, Γερμασόγεια. Μπάρμπα Δήμα, Τομπάζη 8, Ύδρα. Φόρσος, Αγίου Ελευθερίου 49, Πλατεία Μουτταγιάκας. Kult boutique, Βασιλέως Γεωργίου 45, Γερμασόγεια. Grey, Βασιλέως Γεωργίου 2Α, Γερμασόγεια. Classy and Fabulous, Βασιλέως Γεωργίου, 1Α, Γερμασόγεια. Μαρίνα Breeze, μαρίνα Λεμεσού. Zen Room, Λεωφόρος Αμαθούντος 194, Παρεκκλησιά. Dino Bistro Cafè, Γλάδστωνος 137Γ.

Πηγή: Περιοδικό Go, τεύχος 36.