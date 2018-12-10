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Η σύνδεσή του με τη θάλασσα, η καλύτερη θέα της πόλης από ψηλά και το πιο μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Ο make-up artist, Βαλεντίνο Νικολάου, μας αποκαλύπτει τα δικά του μυστικά για καφέ, φαγητό και ποτό στο νησί.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Οπουδήποτε, φτάνει να βρίσκομαι δίπλα στη θάλασσα. Γι’ αυτό και νιώθω τόσο τυχερός που ζω σε αυτή την όμορφη πόλη.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Το Gin Garden στην παλιά πόλη.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στην παραδοσιακή ταβέρνα Charcoal.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στον Ζανέττο, στην παλιά Λευκωσία.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Το Starbucks, για καφέ, όλες τις ώρες της ημέρας.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Δεν βρίσκεται στην πόλη αλλά στο χωριό Μονιάτης στην επαρχία Λεμεσού. Είναι ένα μονοπάτι μελέτης της φύσης που ονομάζεται «Δανάη – Ζαράες – Μαζόκαμπος». Μια πανέμορφη διαδρομή, μέσα στο δάσος.

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Το Artima Bistro, στο κάστρο Λεμεσού. Είμαι ερωτευμένος με την αστακομακαρονάδα τους.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Το αγαπημένο μου είδος είναι η ιαπωνική κουζίνα και το καλύτερο μέρος να την απολαύσεις είναι αναμφισβήτητα το εστιατόριο Zen Room.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Η ταβέρνα του Αγίου Επίκτητου στο Αρμενοχώρι αποτελεί ένα ήσυχο καταφύγιο, αλλά και από τα καλύτερα σημεία για να απολαύσεις τη Λεμεσό από ψηλά.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στο Μαντάμ, στην Πλατεία Ηρώων. Το δυνατό του χαρτί δεν είναι άλλο από τα πολλά και ιδιαίτερα cocktails του.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Στο ξενοδοχείο Four Seasons.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Το Κούριο, με θέα το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα που αντανακλάται μέσα από τη θάλασσα.



Info: Gin Garden, Θέμιδος 1, παλιά Λεμεσός. Charcoal Grill, Γεωργίου Νεοφύτου 13. Ζανέττος, Τρικούπη 65, παλιά Λευκωσία. Artima Bistro, Βασιλίσσης, Περιοχή Μεσαιωνικού Κάστρου. Μαντάμ, Ανδρέα Δρουσιώτη 24, Πλατεία Ηρώων. Άγιος Επίκτητος, Αμμοχώστου 18, Αρμενοχώρι. Zen Room, Λεωφόρος Αμαθούντος 194, Παρεκκλησιά.

Περιοδικό Go, τεύχος 41.