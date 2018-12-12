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Λατρεύει την ελληνική κουζίνα, τις αυλές της παλιάς πόλης και τα παραδοσιακά γλυκά, που του φέρνουν στο νου τα παιδικά του χρόνια στους Άγιους Ομολογητές. Ο αγαπημένος Κύπριος τραγουδιστής μάς ξεναγεί στα αγαπημένα του μέρη για καφέ, ποτό και φαγητό στη Λευκωσία, αλλά και στη Λεμεσό.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Αν και δεν πίνω καφέ, μου αρέσει το πρόγευμά μου να το παίρνω μπροστά στην τηλεόραση για να ενημερώνομαι κιόλας.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Η αυλή στα Καρβουνομαγειρέματα. Είναι εσωτερική αυλή με ωραίο περιβάλλον.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Καρβουνοστιμιές, εδώ στη γειτονιά μου. Κρατά πάντα την ποιότητά του και είναι καθαρό μαγαζί.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στην ταβέρνα Ζανέττος, μια σταθερή αξία στη Λευκωσία.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά είναι το Paul. Είναι μια νέα πρόταση στο κέντρο της Λευκωσίας και μου άρεσε ιδιαίτερα.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Αν και δεν είναι μυστικό θα το πω για όσους δεν το γνωρίζουν. Το ταβερνάκι Βάλτου Ρίγανη. Είναι και value for money.

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Το Ελληνικόν στο Hilton Park. Έχει εξαιρετική ελληνική κουζίνα και από τα πιάτα του παραγγέλνω πάντα το ντάκο και τις συκωταριές του.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Αγαπώ πολύ την ελληνική κουζίνα και την απολαμβάνω στο Βάλτου Ρίγανη.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Το Buοno Lounge Bar στη Λευκωσία. Τραγουδώ σ’ αυτό εδώ και 5 χρόνια, κάθε Παρασκευή.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Πολύ ωραία κοκτέιλ μπορείς να απολαύσεις στο Epsilon Resto Bar στη μαρίνα Λεμεσού.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Εδώ και λίγα χρόνια άνοιξε στο κέντρο της πόλης το ζαχαροπλαστείο Boutique Patisserie, όπου η φίλη μου η Μαριέλλα Χρίστου φτιάχνει τα υπέροχα γλυκά της.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Οι αναμνήσεις που έχουμε όλοι μας από τα παιδικά μας χρόνια είναι οι πιο όμορφες. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στους Άγιους Ομολογητές, που ήταν και το πατρικό μου σπίτι. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το ζαχαροπλαστείο Μοντιάλ, που φημιζόταν για την παραδοσιακή γλασέ σοκολατίνα. Κάθε μέρα, από 5 χρονών, πήγαινα εκεί για να αγοράσω ένα κομμάτι. Οι αναμνήσεις που έχουμε όλοι μας από τα παιδικά μας χρόνια είναι οι πιο όμορφες. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στους Άγιους Ομολογητές, που ήταν και το πατρικό μου σπίτι. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το ζαχαροπλαστείο Μοντιάλ, που φημιζόταν για την παραδοσιακή γλασέ σοκολατίνα. Κάθε μέρα, από 5 χρονών, πήγαινα εκεί για να αγοράσω ένα κομμάτι. Info: Καρβουνομαγειρέματα, Λήδρας 154. Καρβουνοστιμιές, Γωνία Τομπάζη & Πειραιώς, Λυκαβηττός. Ζανέττος, Τρικούπη 65, παλιά Λευκωσία. Paul, Ζήνας Κάνθερ 11. Βάλτου Ρίγανη, Πρεβέζης 15. Το Ελληνικόν, Αχαιών 1, Έγκωμη. Buοno Café Lounge Bar, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´ 16 Β-Δ. Epsilon Resto Bar, μαρίνα Λεμεσού. Boutique Patisserie, Νίκης 7Δ και 7E. Ζαχαροπλαστείο Μοντιάλ, Σεβέρη 14Β.



* Ο Γιώργος Σταματάρης εμφανίζεται κάθε Παρασκευή στο Buono Lounge bar στη Λευκωσία, κάθε Σάββατο στη Μουσική Σκηνή Ρωγμές στη Λεμεσό και μια φορά κάθε μήνα στο Bar Ouranos στο ξενοδοχείο Annabelle στην Πάφο.

Περιοδικό Go, τεύχος 34.