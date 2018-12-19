Τα καλοκαίρια στην Αγία Νάπα, οι μεζέδες σε γραφικά χωριά, η αγάπη της για τη θάλασσα και η ανάγκη της για γαστρονομικές περιπέτειες. Αυτά είναι τα αγαπημένα μέρη της Κύπριας ηθοποιού για φαγητό και ποτό στην Κύπρο.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Η αλήθεια είναι ότι πάντα βιάζομαι το πρωί, είτε για να πάω στο θέατρο, είτε στο γύρισμα. Πολλές φορές δεν προλαβαίνω να πιω καφέ, όμως όταν είμαι πιο χαλαρή προτιμώ να αξιοποιώ αυτή τη στιγμή με την οικογένειά μου. Τον καφέ της γιαγιάς δεν τον αλλάζω με κανέναν!



Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Το Garden Day & Night. Είναι ένα φανταστικό μέρος, άνετο, γαλήνιο, ρομαντικό!

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Η απάντηση στην ερώτηση είναι…. Η Απάντηση. Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ άλλο μέρος από την Αγία Άννα! Ειναι μια πολύ όμορφη παραδοσιακή ταβέρνα με πλούσιους ποιοτικούς μεζέδες και καλή μουσική. Σε καλωσορίζουν με ζιβανία και κουμανδαρία και το φαγητό είναι άφθονο και πεντανόστιμο! Την προτείνω ανεπιφύλακτα.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Τα καλοκαίρια μου τα περνάω στην πανέμορφη Αγία Νάπα. Το Kaliva on the beach είναι το μαγαζί που διαλέγω με την παρέα μου για διασκέδαση. Χορός, μουσική, ποτάκι και βουτιές στην παραλία.



Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Η εντός των τειχών Λευκωσία κρύβει αμέτρητες ομορφιές. Ξεχωρίζω το Taht-el-kale, αυτή την πολύχρωμη ιστορική γειτονιά.



Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι;

Λατρεύω τη θάλασσα και απολαμβάνω το φαγητό μου αγναντεύοντάς την. Ξεχωρίζω το εστιατόριο Αιγιαλός στον Πρωτάρα. Οι ψαρομεζέδες του είναι ό,τι πρέπει.



Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Είμαι εύκολος άνθρωπος όσον αφορά το φαγητό . Μ’ αρέσει να δοκιμάζω και να απολαμβάνω τις γαστρονομικές περιπέτειες που μπορεί να μου προσφέρει η κάθε κουζίνα. Το να έχω αγαπημένο είδος κουζίνας το βρίσκω πολύ βαρετό!



Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Το Ammos beach bar με καλή παρέα.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στο Cliff bar του Grecian Park Hotel. Είναι περιτριγυρισμένο από δέντρα. Ο συνδυασμός του κοκτέιλ με τη θαλασσινή αύρα είναι μαγεία.



Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Στο Boutique Patisserie.



Ποιο μέρος του νησιού το έχεις συνδέσει με τις καλύτερές σου αναμνήσεις; Την Αμμόχωστο! Είναι η πόλη του πατέρα μου και ήθελα πάντοτε να την επισκεφθώ. Όταν κατάφερα να το κάνω, απλά ερωτεύτηκα. Δεν ξέρω πώς αλλά έβαλα στόχο μια μέρα να ζήσω εκεί. Θα έχω και σπίτι στη θάλασσα!



Info: Garden Day & Night, Μουσείου 2. Η Απάντηση, Αρχ. Μακαρίου 98, Λακατάμια.

Kaliva on the beach, Σκλάβου 12, Παραλία Πανταχού, Αγία Νάπα. Αιγιαλός, Βρυσουδίων 79, Πρωταράς. Cliff bar, Ξενοδοχείο Grecian Park, Κώννου 81. Ammos beach bar, Παραλία Μακένζι, Λάρνακα. Boutique Patisserie, Λεωφ. Νίκης 7Δ&7E, Λευκωσία.