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Ένα μυστικό που δεν έμεινε για πολύ κρυφό, οι καλύτεροι μεζέδες της Λευκωσίας και η εκδρομή που προτείνει ανεπιφύλακτα. O Χαρούμενος Ταξιδιώτης του Omega μάς λέει τα αγαπημένα του μέρη για καφέ, ποτό και φαγητό στην πόλη και το βουνό.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Το καλύτερο μέρος για να απολαύσω τον καφέ μου βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας και είναι το Brew Lab.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Φυσικά, στο Garden Day and Night. Όπως λέει και το όνομά του είναι ένας κήπος, πανέμορφος, που αποτελεί ένα από τα αγαπημένα μου σημεία στην πρωτεύουσα.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στου Ορφέα στην Αγλαντζιά.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Επειδή είμαι λάτρης της κυπριακής κουζίνας, με τα 1000 προτείνω το Σπήλαιο στη Δευτερά, που οι μεζέδες του είναι τόσο πλούσιοι όσο και ποιοτικοί.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Το Βάλτου Ρίγανη που συνδυάζει εύκολο και νόστιμο φαγητό σε ένα ωραίο και ευχάριστο περιβάλλον.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Το Γρανάζι, παρόλο που δεν είναι πια και τόσο μυστικό…

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις όταν το επισκέπτεσαι; Το Bottega Amaro. Μια από τις πιο σταθερές επιλογές μου είναι το χταπόδι.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; H κυπριακή κουζίνα σε συνδυασμό με μια όμορφη εκδρομή στον Καλοπαναγιώτη και το Παλιό Σινεμά.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στο Lost and Found.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Φυσικά, τα παραδοσιακά γλυκά της Γιαγιάς Βικτωρίας.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Εννοείται, τη Λευκωσία. Την πόλη στην οποία έχω μεγαλώσει και έχω περάσει τα πιο όμορφά μου χρόνια.



INFO: Brew Lab, Στασικράτους 3. Garden Day and Night, Μουσείου 2. Ορφέας Σουβλάκια, Αφροδίτης 5, Αγλαντζιά. Ταβερνάκι Το Σπήλαιο, Αναστάση Λεβέντη 2Α, Δευτερά. Βάλτου Ρίγανη, Πρεβέζης 15. Bottega Amaro, Πινδάρου 14. Γρανάζι, Αγ. Ομολογητών 14. Παλιό Σινεμά, Μάρκου Δράκου, Καλοπαναγιώτης. Γιαγιά Βικτωρία, Λιπέρτη 80-82, παλιά Λευκωσία. Lost and Found, Βύρωνος 38.

Από το περιοδικό Go, τεύχος 45.