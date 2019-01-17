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Η αγαπημένη make-up artist μας αποκαλύπτει τα αγαπημένα της μέρη για καφέ, ποτό και φαγητό στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Παρόλο που δεν πίνω συχνά καφέ και δεν αποτελεί για εμένα πρωινή συνήθεια, μου αρέσει να συχνάζω στο Starbucks, απολαμβάνοντας ένα Toffenut latte.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Όποτε είναι καλός ο καιρός, μου αρέσει να κάθομαι στο μπαλκόνι μου και να απολαμβάνω τον ήλιο, διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στη Μαρία Σ. «Μαραθόβουνος». Τα καλύτερα σουβλάκια στην περιοχή της Λακατάμιας.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στο Πιάτσα Γουρουνάκι. Ένα από τα πιο ποιοτικά και value for money σημεία στην παλιά πόλη της Λευκωσίας.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Το κατάστημά μου στη Λεωφόρο Μακαρίου, που πολύ σύντομα θα ανανεωθεί και θα αποκτήσει ένα ολοκαίνουριο look.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Έχω πολλά μυστικά, αλλά προτιμώ να τα κρατήσω για δύο μόνο ανθρώπους που εμπιστεύομαι – εμένα και τον εαυτό μου!

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Το Moon Lounge Bar, αλλά και το ιαπωνικό εστιατόριο- μπαρ Tokio στη Λεμεσό. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα και δημιουργικά πιάτα εμπνευσμένα από την ασιατική κουζίνα.

Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Το Makimono platter.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Είμαι φαν της ιταλικής κουζίνας. Πολύ ωραία μακαρόνια και πίτσα βρίσκω στο La Boca στη Λεμεσό.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Μου άρεσε ανέκαθεν το κεντρικό Starbucks στην πρωτεύουσα. Τώρα πια το επισκέπτομαι με το παιδάκι μου, όπου καθόμαστε με τις ώρες βλέποντας μαζί κινούμενα σχέδια.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Δεν βγαίνω σχεδόν ποτέ πια, ούτε πίνω αλκοόλ. Όταν όμως ο Tiago φτιάχνει στο σπίτι sangria, δεν μπορώ να αντισταθώ. Είναι εξαιρετικά τόσο τα κοκτέιλ όσο και τα φαγητά του!

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Τα επιδόρπια στο ανανεωμένο Pralina Experience στη Στασικράτους είναι ακαταμάχητα!

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Θα μου μείνουν αξέχαστα τα καλοκαίρια στον Πρωταρά, ένα από τα πιο όμορφα μέρη του νησιού.



INFO: Μαρία Σ. «Μαραθόβουνος», Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 171, Λακατάμια. Πιάτσα Γουρουνάκι, Φανερωμένης 92, παλιά Λευκωσία. Moon Lounge Bar, Σπύρου Κυπριανού 9, Λευκωσία. Tokio Restaurant Bar, Λεωφόρος Αμαθούντος 80, Λεμεσός. Pralina Experience, Στασικράτους 31, Λευκωσία.

Περιοδικό Go, τεύχος 46.