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Ο αγαπητός τηλεοπτικός σεφ και chef consultant σε μερικά από τα πιο επιτυχημένα εστιατόρια της Κύπρου, μας περιγράφει το μαγικό του ταξίδι στον κόσμο της μαγειρικής, τις παιδικές του αναμνήσεις που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική του πορεία, αλλά και για τον άνθρωπο που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη ζωή του.



Πώς αποφάσισες να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα;

Αρχικά, δημιούργησα μια σελίδα στο Facebook για να ανεβάζω τα πιάτα μου και κάποιες συνταγές. Μέσα από την επικοινωνία που είχα με τον κόσμο, αντιλήφθηκα ότι ζητούσαν κάτι περισσότερο από μένα. Έτσι, δημιούργησα την ιστοσελίδα μου. Προσπάθησα να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, ούτως ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να βρουν αγαπημένες συνταγές, συμβουλές, καθώς και videos που αφορούν τη μαγειρική.

Παράλληλα δουλεύεις ως Private Chef και Chef Consultant. Τι σε εξιτάρει σε κάθε σου δουλειά;

Το ταξίδι της δημιουργίας. Το μεράκι να δημιουργήσω κάτι καινούριο και να δω για ακόμη μια φορά αν μπορώ να ανταγωνίζομαι τον ίδιο μου τον εαυτό.

Η τηλεόραση πόσο σε βοήθησε στην καταξίωση και την εκπλήρωση των στόχων σου;

Αγαπώ την τηλεόραση και γνώριζα εξαρχής ότι η δυναμική της θα μου έδινε αυτό το κάτι παραπάνω. Παρόλο που όλα ξεκίνησαν από μια επίσκεψη στη Χριστιάνα Αριστοτέλους, ο κόσμος με κράτησε για 4 χρόνια στην τηλεόραση.

Τι σημαίνει για σένα η μαγειρική;

Μαγειρική για μένα σημαίνει τέχνη. Ένας αισθησιασμός, όπως ακριβώς τον εκφράζει κάποιος για έναν πίνακα. Μια σύνθεση, ένας τρόπος να διεγείρω όλες τις αισθήσεις μέσω του φαγητού.

Πότε κατάλαβες ότι ήταν ο προορισμός σου;

Κάπου στα 16, όταν ξεκίνησα να δουλεύω για να βγάλω το χαρτζιλίκι μου το καλοκαίρι σ’ ένα παραλιακό εστιατόριο στην Επισκοπή.

Ήσουν από τα παιδάκια που παρακολουθούσαν πάντα ό,τι γινόταν στην κουζίνα;

Είμαι τυχερός σε αυτό το κομμάτι γιατί η μητέρα μου μαγειρεύει τα πάντα στο σπίτι… Από φαγητά, γλυκά, τυριά, μαρμελάδες και άλλα πολλά. Όλες αυτές οι διαφορετικές μυρωδιές μ’ έκαναν να τρέχω στην κουζίνα και να την παρακολουθώ. Αυτές, λοιπόν, οι αναμνήσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία.

Ποιος σε ενθάρρυνε να το ακολουθήσεις ως επάγγελμα;

Ένας άνθρωπος που ακόμα και σήμερα του χρωστώ πολλά, καθώς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και κατά επέκταση στον επαγγελματικό προσανατολισμό μου.

Ποια ήταν η πρώτη φορά που έφτιαξες κάτι μόνος σου; Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη συνταγή που δημιούργησες;

Και βέβαια θυμάμαι, γιατί ήταν σκέτη καταστροφή. Στην ηλικία τον 17 ετών, αφότου είχα αποφασίσει πως θα ακολουθούσα τον δρόμο της μαγειρικής, αποπειράθηκα να φτιάξω ένα δικό μου γλυκό. Το αποτέλεσμα ήταν να βγει καμένο και άθλιο γευστικά. Έτσι, συνειδητοποίησα ότι ο δρόμος που διάλεξα θα ήταν δύσκολος… μέχρι να πετύχει το γλυκό!

Ποια ήταν ο πιο έντονη στιγμή που έζησες στο επάγγελμα;

Όταν έγινα chef στην ηλικία των 23 ετών . Ήταν μια έντονη στιγμή, δίπλα σε ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα, με στήριξαν και συνεχίζουν να με στηρίζουν σε κάθε μου βήμα.

Ποια από τις συνεργασίες σου ξεχωρίζεις;

Σίγουρα αυτή με την PNS Restaurants. Μια εταιρεία που πίστεψε σε μένα, με επιβράβευσε και με ώθησε να προχωρήσω.

Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να αποτελεί τον μέντορά σου; Τι έχεις διδαχτεί από αυτόν;

Ναι, υπήρχε αυτός ο άνθρωπους και έχω διδαχτεί πάρα πολλά από αυτόν. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι σε αυτόν δημόσια. Θα μπορούσα να μιλώ για εκείνον με τις ώρες. Αντ’ αυτού, θα σου πω ποιο ήταν το πιο σημαντικό που έμαθα κοντά του. Να είμαι τίμιος. Σήμερα, παρόλο που δεν βρίσκεται στη ζωή, είμαι βέβαιος πως με βλέπει από ψηλά κι είναι περήφανος για μένα.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες συμβουλές που άκουσες;

Σε ό,τι αφορά τη μαγειρική, να σέβομαι τα υλικά. Στη ζωή μου, να σέβομαι τους ανθρώπους .

Ποιο είναι το μυστικό επιτυχίας ενός εστιατορίου;

Να υπάρχουν τα σωστά «θεμέλια». Μια καλή ομάδα, μια ολοκληρωμένη ταυτότητα του χώρου, ένα καλό γευστικό μενού και πάνω απ’ όλα να σέβεσαι τον πελάτη και το τι πληρώνει.

Εσένα τι σου αρέσει να τρως και τι δεν σου αρέσει καθόλου;

Απλά πράγματα. Μου αρέσει να τρώω καλομαγειρεμένο φαγητό και σίγουρα δεν μου αρέσει να τρώω κακομαγειρεμένο φαγητό.

Πέρα από τη δουλειά, πώς περνάς το χρόνο σου;

Απολαμβάνω να ταξιδεύω συχνά, να διασκεδάζω με φίλους , να μελετώ προσωπικότητες που με ενδιαφέρουν, καθώς και διάφορα υλικά. Αυτά είναι και η κινητήριος δύναμή μου στο να μπορώ να συνεχίζω σε αυτόν τον γαστρονομικό δρόμο που έχω επιλέξει.



INFO: Ο Γιώργος Ερωτοκρίτου είναι private chef, chef consultant και διατηρεί την ιστοσελίδα Chef de Cuisine (giorgoserotokritou.com).

Περιοδικό Go, τεύχος 48.