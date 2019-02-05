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Όταν δεν μαγειρεύει για το blog της Cuisinovia ή τις Χρυσές Συνταγές του ΡΙΚ, απολαμβάνει τον καφέ της στην κουζίνα του σπιτιού της, ανακαλύπτει νέους θησαυρούς της πρωτεύουσας, αλλά και καλά κρυμμένα μυστικά έξω από την πόλη.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να απολαύσω τον καφέ μου μόλις ξυπνήσω, από την κουζίνα μου.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Η αυλή του πατρικού μου στον Άγιο Αντρέα ήταν πάντα ένα από τα αγαπημένα μου σημεία στην πόλη.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στον Κυριάκο στην Αγλαντζιά και στον Ορφέα.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στο εστιατόριο της Πιστούς Άγιος Αμβρόσιος, στην Κοφίνου. Μόλις βγεις από τον αυτοκινητόδρομο σε 2-3 χιλιόμετρα θα το δεις αριστερά. Τα καλύτερα κουπέπια, θεσπέσιες κούπες και ανεπανάληπτα πουρέκια.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Η φρουταρία Διομήδους στην γειτονιά της μαμάς μου.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Αν είναι μυστικό, είναι και καλά κρυμμένο!

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Το Gym στη παλιά πόλη και το Skinny Fox στη «νέα» πόλη. Κάθε φορά σχεδόν παραγγέλω κάτι νέο και πάντα εκπλήσσομαι ευχάριστα.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Αγαπώ πολύ τη γαλλική και την ινδική. Ακόμη δεν ανακάλυψα το καλύτερο μέρος στην Κύπρο. Προς το παρόν τα απολαμβάνω σπίτι μου.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Το Παντοπωλείο «Καλή Όρεξη». Πάντα ψηλής ποιότητας φαγητό σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Δεν μπορώ να το απαντήσω, αφού όπου κι αν πάω, πίνω μόνο κρασί!

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Αυτό που θα φτιάξεις σπίτι σου από την εκπομπή Χρυσές Συνταγές ή από το περιοδικό Taste.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Το σπίτι μου



Info: Ταβέρνα Κυριάκος, Γρίβα Διγενή 42, Αγλαντζιά. Ορφέας Σουβλάκια, Αφροδίτης αρ. 1, 2101 Αγλαντζιά. Άγιος Αμβρόσιος (Λέφος), Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’, Κοφίνου. The Gym, Ονασαγόρου 89, παλιά Λευκωσία. Skinny Fox, Μενάνδρου 14, Λευκωσία. Παντοπωλείο «Καλή Όρεξη», Μετοχίου 38 , Λευκωσία.

Περιοδικό Go, τεύχος 49.