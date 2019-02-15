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Η PR & Media Expert στην Cal Creative Communication μας λέει τα αγαπημένα της σημεία για καφέ, φαγητό και ποτό στην πόλη.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Αδιαμφισβήτητα στο κρεβάτι μου! Η αμέσως επόμενη επιλογή μου είναι το Cito Gourmet Express στο κέντρο της Λευκωσίας. Αγαπώ τους καφέδες του, τις γεύσεις του και την ευγένεια των ανθρώπων του. Η ευγένεια είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που κοιτώ σε ένα μαγαζί αλλά και γενικότερα στους ανθρώπους.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Μου λείπουν πολύ οι αυλές και θα ήθελα πραγματικά να υπήρχαν περισσότερες. Η αυλή της Μπέμπας είναι μία από αυτές που μου αρέσουν και είναι ό,τι πρέπει για τα δροσερά βράδια.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στο Μεζοστρατί. Είναι πάντα το ίδιο ωραία, πάντα στο ίδιο επίπεδο.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στο Μεζοστρατί και στον Ζανέττο.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Δεν είναι ακριβώς στη γειτονιά μου, αλλά φροντίζω να περνώ συχνά από εκεί για να πάρω προμήθειες. Το Bavarian Delicatessen είναι πραγματικά ένα χώρος που αξίζει να επισκέπτεται κανείς, ξανά και ξανά.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Το Βιβλιοπωλείο Meres στην καρδιά της Παλιάς Λευκωσίας. Must επίσκεψη τα πρωινά του Σαββάτου πριν ακολουθήσει ένα Mango Bellini και brunch στο DOT.

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Τα αγαπημένα μου εστιατόρια βρίσκονται διασκορπισμένα ανάμεσα στην Αθήνα, το Λονδίνο, τη Ρώμη, το Παρίσι και τα ελληνικά νησιά. Στη Λευκωσία θα με δεις συχνά στο Skinny Fox. Αποκλείεται να πάω και να μην παραγγείλω την Moroccan Salad.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Λατρεύω την ιαπωνική κουζίνα, την οποία απολαμβάνω πολύ συχνά στο εστιατόριο Nippon στη Λάρνακα.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Βρίσκω διαχρονικά ωραία την Ταβέρνα της Σαλώμης στον Άγιο Τύχωνα στη Λεμεσό.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στη Λευκωσία θα πιεις κάποια από τα ωραιότερα cocktails στο Skinny Fox. Ελπίζω να μην είναι ανησυχητικό, αλλά νομίζω πως τα έχω δοκιμάσει σχεδόν όλα!

Πού θα βρεις το πιο απολαυστικό γλυκό; Στο εστιατόριο Novikov στο Mayfair όπου το φαγητό, αλλά και τα γλυκά, είναι out of this world. Το Nutella Cheesecake σερβιρισμένο με cherry sorbet θα ενθουσιάσει κάθε φανατικό λάτρη της σοκολάτας, ενώ το Tiramisu που δοκίμασα τον περασμένο μήνα σε μια απλή, αλλά εκπληκτική Trattoria στη Ρώμη, εν ονόματι Tonnarello, ήταν απλά όνειρο.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Οι ομορφότερές μου αναμνήσεις έχουν να κάνουν με ανθρώπους. Πάρα πολλές από αυτές τις αναμνήσεις έχουν ως φόντο τους την Πάφο, την οποία αγαπώ για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.



INFO: Cito Gourmet Express, Δέρβη 48, Λευκωσία. Μπέμπα, Πινδάρου 2, Λευκωσία. Μεζοστρατί, Ευαγόρου 18Ε, Λευκωσία. Ζανέττος, Τρικούπη 65, Λευκωσία. Bavarian Delicatessen, Ταγματάρχη Δημήτρη Πουλίου 16, Έγκωμη. Βιβλιοπωλείο Meres, Πενταδακτύλου 33, Λευκωσία. DOT, Αθηνάς 6Β, Λευκωσία. Skinny Fox, Μενάνδρου 14, Λευκωσία. Nippon, Σταδίου 120, Λάρνακα. Ταβέρνα της Σαλώμης, Γρίβα Διγενή 72, Άγιος Τύχωνας.



Περιοδικό Go, τεύχος 50.