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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Alpha Κύπρου μας λέει τα δικά της μυστικά για φαγητό, ποτό και καφέ στη Λευκωσία αλλά και στην πόλη της, τη Λεμεσό.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Η αλήθεια είναι πως σχεδόν όλες τις ημέρες τον πρωινό μου καφέ τον πίνω στη δουλειά. Ευτυχώς ο Γιώργος που διαχειρίζεται την καφετερία στον Alpha φτιάχνει πολύ καλούς καφέδες και το πρωινό μου cappuccino στο οποίο προσθέτω πάντα λίγη καραμέλα, είναι απολαυστικό.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Δεν είναι ακριβώς αυλή, αλλά θα πω το Pieto. Είναι πολύ ιδιαίτερο μέρος. Με πολλά φωτάκια, χρώματα και μία θετική αύρα που σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στο 3+1 στα Λατσιά. Το κοτόπουλο σουβλάκι ειδικά είναι πάρα πολύ γευστικό και επίσης μπορώ να το επισκέπτομαι συχνά αφού είναι πολύ κοντά από τις εγκαταστάσεις του Alpha.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στο Βάλτου Ρίγανη. Όλα τα πιάτα είναι πεντανόστιμα και σε πολύ καλές τιμές.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Ακόμα δεν το έχω ανακαλύψει!

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Για τους Λευκωσιάτες μάλλον δεν είναι μυστικό, αλλά όταν πήγα πρώτη φορά στο Πίβο, στην Παλιά Λευκωσία, ενθουσιάστηκα. Φτιάχνουν εκεί τις δικές τους μπίρες και είναι απολαυστικές!

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Το «Π», στην πόλη μου τη Λεμεσό. Πάντα παραγγέλνω chiken & mango salad και προσθέτω ρόδι, μανιτάρια και αγκινάρες.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Έχω μια αδυναμία στην ιταλική και το καλύτερο μέρος για μια νόστιμη μακαρονάδα είναι το La Boca στη Λεμεσό.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Το Μάλλον Γλυκύς στη Σαριπόλου. Με διαφορά το αγαπημένο μου. Συνήθως με τους φίλους μου τα τελευταία χρόνια εκεί μαζευόμαστε. Έχω γιορτάσει και τα γενέθλιά μου αρκετές φορές εκεί, χαλαρά και όμορφα!

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στο PIER ONE στο παλιό λιμάνι. Συνοδεύεις το κοκτέιλ σου και με μία καταπληκτική θέα.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Στα Ηλεκτρικά Είδη στη Σαριπόλου. Συνήθως στα σερβίρουν και σε πολύ όμορφα βαζάκια.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Τη σχολή μπαλέτου μου, Frosso Hadjigeorgiou στη Λεμεσό. Πάντα τη θυμάμαι με νοσταλγία και πολλή αγάπη, έχοντας φοιτήσει εκεί για 14 ολόκληρα χρόνια.



INFO: Pieto, Λήδρας 207, παλιά Λευκωσία. 3+1, Δημήτρη Σταύρου 24, Λατσιά. Βάλτου Ρίγανη, Πρεβέζης 15, Λευκωσία. Πίβο Microbrewery, Ασκληπιού 36, παλιά Λευκωσία. Πι, Κιτίου Κυπριανού 27, Λεμεσός. La Boca, Αγίου Ανδρέου 223, Λεμεσός. Ηλεκτρικά Είδη, Χατζηλοϊζή Μιχαηλίδη, Λεμεσός. PIER ONE, παλιό Λιμάνι, Λεμεσός. Μάλλον Γλυκύς, Πλατεία Σαριπόλου, Λεμεσός.

Περιοδικό Go, τεύχος 51.