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Η αγαπημένη ηθοποιός μάς λέει τα δικά της μυστικά για φαγητό, ποτό και καφέ στην πόλη της, τη Λεμεσό.





Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Στη μαρίνα Λεμεσού και συγκεκριμένα στο Cafe Nero που μοιάζει να επιπλέει πάνω στο νερό.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Η καλοκαιρινή αυλή του Library Bar, Gin Garden, στην παλιά πόλη.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στο Θυμάρι στην περιοχή του Μεσαιωνικού Κάστρου.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στον Άγιο Επίκτητο, που διαθέτει και την καλύτερη θέα στην πόλη.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Η Ψησταριά Σάββας στο Ζακάκι.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Για χαλάρωση ένα παγκάκι στη μεγάλη αποβάθρα στο Παλιό λιμάνι και για διασκέδαση η Μουσική Σκηνή Κύκλος.

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Το Pier One στο παλιό Λιμάνι, όπου μια σταθερή μου επιλογή είναι το κρεμώδες risotto με τα μανιτάρια.

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Είμαι λάτρης της ιταλικής κουζίνας. Ένα από τα καλύτερα μέρη για μακαρόνια και πίτσες είναι το La Boca στο Columbia Plaza.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; To Chaplins και τα Ηλεκτρικά Είδη κοντά στον πεζόδρομο της Σαριπόλου.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στο Μαντάμ στην Πλατεία Ηρώων. Όποια κι αν είναι τα γούστα σου στο ποτό, δεν θα σε απογοητεύσει.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Στο Pralina Experience στο κέντρο της πόλης.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Τον Μόλο, όπου πέρασα τα παιδικά μου χρόνια με τους φίλους μου, βολτάροντας με τα ποδηλατάκια μας.



INFO: Gin Garden, Θέμιδος 1. Θυμάρι, Πλατεία Συντάγματος 3, είσοδος παλιού λιμανιού. Άγιος Επίκτητος, Αμμοχώστου 18, Αρμενοχώρι. Ψησταριά Σάββας, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 253Γ, Ζακάκι. Μουσική Σκηνή Κύκλος, Ανδρέα Δρουσιώτη 17. Pier One, Παλιό Λιμάνι. La Boca, Αγίου Ανδρέου 223. Chaplin’s, Σαριπόλου 13. Ηλεκτρικά Είδη, Χατζηλοϊζή Μιχαηλίδη. Μαντάμ, Ανδρέα Δρουσιώτη, Πλατεία Ηρώων. Pralina Experience, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 224.