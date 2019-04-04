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O ιδιοκτήτης και director της Tree Creative Room στη Λεμεσό αποκαλύπτει τη λίστα με τα αγαπημένα του spots και αποκαλύπτει μικρά μυστικά της καθημερινότητάς του.

Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου;

Πρώτος πρωινός καφές στο σπίτι, με θέα την πόλη της Λεμεσού και τη θάλασσα, από ψηλά και δεύτερος πρωινός καφές στο γραφείο μαζί με την ομάδα μου.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις;

Η αυλή, οι μυρωδιές απ’ τα λουλούδια, η φιλοξενία και γενικότερα ο μοναδικά διαμορφωμένος χώρος της Fresh Events στη Λεμεσό, μου «χαρίζει» απλόχερα απίστευτη ενέργεια.

Ποιο χώρο προτιμάς για να κάνεις τα meetings σου;

Επειδή ακόμα ανακαλύπτω την πόλη που ζω, αλλά και για να μπορώ να δημιουργώ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε περίστασης, επιλέγω οι πρώτες συναντήσεις να πραγματοποιούνται στο χώρο του εκάστοτε συνεργάτη – πελάτη μου. Οι συναντήσεις συνεχίζονται στο γραφείο μου.

Πού απολαμβάνεις ένα καλό business lunch;

Με επαναλαμβανόμενη παρέα, τη Σύλια και τον Γιώργο στο Νέον Φάληρο στη Λεμεσό και με επαναλαμβανόμενη επιλογή το λουβί με μαύρες ελιές και τόνο.

Αγαπημένο σημείο στην πόλη που ζεις;

Κάθε Σαββατοκύριακο πρωί-πρωί για jogging και περπάτημα στον Παραλιακό Πεζόδρομο Αμαθούντας, στην ακτογραμμή της Λεμεσού. Από το Μόλο μέχρι την αρχαία πόλη της Αμαθούντας. Μοναδικές εικόνες.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη;

Vinylio Wine etc. στη Λεμεσό. Ένας μικρός χώρος 80 – 90 θέσεων με «prive» live παραστάσεις ακουστικής κυρίως μουσικής. Ευρυδίκη, Μπλε, Ελένη Δήμου, Ρένα Μόρφη – Σούλη Ανατολή, Ηρώ, Έλενα Σολέα έχουν δώσει το «παρών» τους δεκάδες φορές.

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι;

Ως αναποφάσιστος, δίδυμος στο ζώδιο και πολυσυλλεκτικός τύπος, όλα τα εστιατόρια στο Χαρουπόμυλο Λανίτη, διότι παρουσιάζουν πολλαπλές προτάσεις ανάλογα με τη διάθεση και την… όρεξή μου!

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις;

Η ασιατική κουζίνα είχε πάντα μια ιδιαίτερη θέση στις γευστικές μου διαδρομές. Up Town Square με Zen Room & Chi και με αγαπημένο πιάτο τις γαρίδες wasabi.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι;

Δεν έχω. Ανάλογα με τη διάθεση και την παρέα.

Πού απολαμβάνεις τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες;

Διαχρονικά, στην Ταβέρνα «Το Μεζοστρατί» στη Λευκωσία. Με chef τον αδελφό μου εκεί, τον οποίο θαυμάζω για τις γαστρονομικές του εξάρσεις, δεν θα μπορούσα να απαντήσω κάτι διαφορετικό.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ;

Μαντάμ Bar και Draught Microbrewery… δύο πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά σίγουρες, επιλογές.

Πού θα βρεις το πιο απολαυστικό brunch;

The Cookhouse: Εξαιρετικές προτάσεις και όμορφη ατμόσφαιρα.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις;

Όλα τα καλοκαίρια μας, μικρά παιδιά, στο χωριό Μηλικούρι, στην κοιλάδα της Μαραθάσας. Εκατοντάδες χρόνια πριν!

Τι κάνεις επαγγελματικά αυτή την περίοδο;

Δημιουργώ, μαζί με την Ομάδα μου, στην Tree Creative Room (Marketing, Advertising & Creative Agency) στη Λεμεσό.

Info

Νέον Φάληρο, Γλάδστωνος 135, Λεμεσός

Vinylio Wine etc., Αγκύρης 33 , Λεμεσός

Zen Room & Chi, Λεωφόρος Αμαθούντος 194, Λεμεσός,

Μεζοστρατί, Λεωφόρος Ευαγόρου 18Ε, Λευκωσία

Μαντάμ Bar, Ανδρέα Δρουσιώτη 24, Λεμεσός,

Draught Microbrewery Βασιλίσσης 5, Λεμεσός

The Cookhouse, Γλάδστωνος 112, Λεμεσός



Φωτογραφία: Yioli Aristotelous Studios (Η φωτογράφηση έγινε στο χώρο της Fresh Events στη Λεμεσό)



Περιοδικό Go, τεύχος 57.