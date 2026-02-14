Το ντεμπούτο του Λιάσου Λουκά έδειχνε να συνδυάζεται με νίκη χάρη στο αυτογκόλ του Ζήνωνος στο 81’, όμως ο Ακρίτας είχε τον τελευταίο λόγο. Με γκολ του Μίλερ στο 90’+8, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 στο «Στέλιος Κυριακίδης» και στέρησαν από τον Άρη το «τρίποντο» μέσα από τα χέρια του.

Περισσότερα σε λίγο…

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ακρίτας (Μάριος Νικολάου): Περντρέου, Μίλερ, Αντωνίου (85΄Χατζηβασίλης), Ρομό, Αθανασίου (58′ Μανού), Φερνάντες, Άντονι, Κάστρο (74′ Τάφερτσχοφερ), Ζήνωνος, Βασιλείου (85′ Ιωάννου), Καρλίτος (74΄Λιμπόμπε).

Άρης (Λιάσος Λουκά): Φοδέρινγχαμ, Γιαγκό, Γκόλτσον, Λέλε (66′ Σανέ), Κορέια, Χάμπος Χαραλάμπους (76′ Γιασίν), Κάστανος, Νίκολιτς (66′ Μπαζέ), Μοντνόρ, Κακουλλή, Γκομίς (66′ Κοκόριν).

Σκόρερ: – / Ζήνωνος 81′

Κίτρινες: Άντονι, Καρλίτος / Κάστανος, Παζέ, Γιαγκό, Μοντνόρ

Αποβολές: – / –

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας

TO LIVE THΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

Έναρξη Αγώνα

4′ Σουτ του Φερνάντες από το ύψος της περιοχής, βάζει μπλοκ ο Γκόλντσον.

6′ Ευκαιρία για τον Ακρίτα με τον Φερνάντεθ και πάλι να επιχειρεί το σουτ και την μπάλα να περνάει λίγο έξω.

14′ Xωρίς κάτι αξιόλογο μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Στέκει πολύ καλά ο Ακρίτας και ο Άρης ψάχνεται.

21′ Ο Λιάσος Λουκά ζητά από την ομάδα του να παίξει περισσότερο με την μπάλα κάτω και περισσότερες πρωτοβουλίες από Χάμπο και Κάστανο για να οργανώσουν παιχνίδι.

22′ Κίτρινη κάρτα στον Κάστανο.

25′ Ο Κάστανος στο ύψος της μεγάλης περιοχής πάσαρε στον Χαραλάμπους που ανέβηκε από δεξιά. Ο Κύπριος με ωραίο τρόπο, ελίχθηκε και πάτησε περιοχή, έκανε το γύρισμα ωστόσο η μπάλα πήγε στα πόδια των παικτών του Ακρίτα οι οποίοι έδιωξαν.

27′ Σέντρα του Αθανασίου, κεφαλιά του Ρόμο, εύκολα μπλοκάρει ο Φοδέρινγχαμ.

32′ Πολύ μέτριο το θέαμα, οι δύο ομάδες υποπίπτουν σε πολλά εύκολα λάθη, φάουλ με εξαίρεση τη φάση του Ακρίτα στο 6ο λεπτό δεν προέκυψε κάτι άλλο. Ο Άρης κρατάει περισσότερο μπάλα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του Ακρίτα.

35′ Κίτρινη κάρτα στον Άντονι.

38′ Εντός περιοχής διαγώνιο σουτ του Αθανασίου, μπλοκάρει σταθερά ο Φοδέριγχαμ.

45′ 2 λεπτά οι καθυστερήσεις.

45+1′ Μεγάλη ευκαιρία και η πρώτη του Άρη στο παιχνίδι. Σέντρα του Μοντνόρ από δεξιά, ο Κακουλλή παίρνει την κεφαλιά και ο Περντρέου αποκρούει με υπερένταση.

45+3′ Σκοράρει ο Άρης με αυτογκολ του Ζήνωνος. Ο Μοντνόρ έκανε το γύρισμα από δεξιά προς τον Κακουλλήκαι στην προσπάθεια του να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Η φάση ελέγχεται από το VAR για χέρι του Μοντνόρ.

Ακυρώνεται το γκολ και το 0-0 παραμένει

Τέλος ημιχρόνου

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

46′ Ο Νίκολιτς χάνει την πρώτη ευκαιρία τοθ δεύτερου 45λέπτου με εντός περιοχής σουτ.

48′ Ο Κάστανος επιχείρησε ένα σουτ από μεγάλη απόσταση, όμως δεν ανησύχησε καθόλου τον Περντρέου, καθώς η μπάλα κατέληξε άουτ.

50′ Ο Φοδέριγχαμ έφυγε από την εστία και έφτασε λίγα μέτρα πριν από το ημικύκλειο του κέντρου για να κάνει τάκλιν σε επικίνδυνη αντεπίθεση του Φερνάντες. Πήρε το ρίσκο και δικαιώθηκε.

51΄ Ο Κακουλλής δοκίμασε το πόδι του με ένα σουτ, όμως η μπάλα κατέληξε εκτός εστίας.

57′ Ο Κακουλλής βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε, αλλά η παρέμβαση του Άντονι αποδείχτηκε σωτήρια για τους γηπεδούχους.

60′ Ο Μανού είχε την ευκαιρία να κάνει ανενόχλητος σουτ από το ύψος του πέναλτι, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα στο κατέβασμά της και… πάσαρε στον Φοδέρινγχαμ.

81′ ΓΚΟΛ 0-1! Ο Ζήνωνος και πάλι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στην προσπάθεια να προλάβει τον Μοντνόρ, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά μετρά.

90′ Έξι λεπτά καθυστέρηση.

90’+8 ΓΚΟΛ 1-1! Ο Μίλερ με κοντινή κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσα!