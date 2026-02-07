Ένταση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Καλογεροπούλειο, κατά τη διάρκεια αγώνα ακαδημιών μεταξύ του Άρη και του Απόλλωνα, όταν λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε επεισόδιο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό προπονητή.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση από την Αστυνομία, το πρωί του Σαββάτου (7/2) διεξαγόταν αγώνας ακαδημιών μεταξύ του Άρη και του Απόλλωνα στο Καλογεροπουλειο. Κατά τη διάρκειά του παιχνιδιού, ο προπονητής του Άρη φέρεται να απηύθυνε σχόλιο προς ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας.

Στη συνέχεια, γονείς παικτών του Απόλλωνα ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση με τον προπονητή και, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας εξ αυτών τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Ο προπονητής διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα κλείδας και κρατήθηκε για νοσηλεία. Το περιστατικό διερευνάται από την Αστυνομία μέλη της οποίας ξεκίνησαν τη λήψη καταθέσεων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη 41χρονος πατέρας που φέρεται να επιτέθηκε σε προπονητή του Άρη.

Ανακοίνωση, για το περιστατικό εξέδωσε και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία αναφέρει ότι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού. Δείτε την ανακοίνωση:

Αναφορικά με περιστατικό βίας που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Λεμεσό, σε αγώνα παιδικών πρωταθλημάτων, με θύμα προπονητή, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες, ιδιαίτερα όταν εκδηλώνονται σε διοργανώσεις όπου συμμετέχουν παιδιά, και δεν έχουν καμία θέση στο ποδόσφαιρο.

Η ΚΟΠ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών γεγονότων. Τυχόν αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αστυνομικών αρχών αναμένεται να τύχουν της δέουσας διερεύνησης.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού αγώνων στα παιδικά πρωταθλήματα και της αντικειμενικής αδυναμίας παρουσίας ιατρού σε κάθε αγώνα, οι διοργανώσεις διεξάγονται με την παρουσία πιστοποιημένων Πρώτων Βοηθών. Από την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου, καθήκοντα Πρώτων Βοηθών εκτελούν οι προπονητές των ομάδων, οι οποίοι έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση στο πλαίσιο συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και ο Απόλλωνας.

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ εκφράζει την ανησυχία της για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στον αγώνα Κ12 Απόλλων – Άρης.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας και αντιαθλητικής συμπεριφοράς, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται.

Ο Απόλλωνας Λεμεσού προάγει διαχρονικά την ευγενή άμιλλα, τον σεβασμό και την προστασία των παιδιών που ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Το περιστατικό διερευνάται μέσω αναφορών γονέων και στελεχών της ακαδημίας μας.

Υπενθυμίζουμε ότι προπονητές και γονείς οφείλουν να αποτελούν πρότυπα σωστής συμπεριφοράς και ως εκ τούτου παρόμοια φαινόμενα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά.