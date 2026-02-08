Υπό κράτηση για τρεις ημέρες τέθηκε ο 41χρονος ύποπτος και πατέρας, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) για το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος του προπονητή του Άρη Λεμεσού, κατά τη διάρκεια του αγώνα ακαδημιών Κ12, που διεξήχθη στο Καλογεροπούλειο γήπεδο.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, με το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού να είναι αρχικά για περίοδο πέντε ημερών, ωστόσο στη συνέχεια περιορίστηκε σε τρεις ημέρες, με τη δικηγόρο του 41χρονου ύποπτου, Αργεντούλα Ιωάννου, να μην φέρει ένσταση.

Η ίδια αναφέρει στο philenews ότι ο πελάτης της είχε μεταβεί το μεσημέρι του Σαββάτου για να προβεί σε καταγγελία κατά του προπονητή για τη συμπεριφορά του και συγκεκριμένα για λεκτική βία και επίθεση κατά του ανήλικου γιου του. Ωστόσο, η Αστυνομία του πρότεινε να μεταβεί στις 5 το απόγευμα. Όπως υποστηρίζει η κ. Ιωάννου, από τον πελάτη της λήφθηκε τελικά ανακριτική κατάθεση, και αγνοήθηκε το παράπονό του, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από τους γονείς που βρίσκονταν παρόντες στο περιστατικό, όπως επίσης και από άλλους παράγοντες που βρίσκονταν στο μέρος. Οπτικογραφημένη κατάθεση αναμένεται να ληφθεί και από τον ανήλικο ποδοσφαιριστή και γιο του υπόπτου, ο οποίος, σύμφωνα με τον τελευταίο, υποστηρίζει ότι δέχθηκε εξύβριση και επιθετική συμπεριφορά από τον προπονητή και παραπονούμενο.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που παρουσίασε η Αστυνομία σήμερα (8/2) στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος προφυλάκισης του 41χρονου, κατά τη διάρκεια του αγώνα ακαδημιών ηλικίας 6-12, στο πλαίσιο Grassroots, που διεξήχθη στο Καλογεροπούλειο γήπεδο μεταξύ των ακαδημιών του Άρη Λεμεσού και του Απόλλωνα Λεμεσού, ο προπονητής δέχθηκε επίθεση από τον ύποπτο, ο οποίος φέρεται να τον κτύπησε με το χέρια του και στη συνέχεια τον άρπαξε από τη μέση, τον σήκωσε ψηλά και τον πέταξε κάτω στο έδαφος, με αποτέλεσμα ο προπονητής του Άρη να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Ο προπονητής του Άρη υπέστη κάταγμα αριστερής κλείδας και κάκωση αριστερής ωμοπλάτης και παραμένει για νοσηλεία.

Στο μέρος μετέβη περιπολικό της ΑΔΕ Λεμεσού, όπου από τις εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος, λόγω του ότι ο γιος του ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τον προπονητή της άλλης ομάδας, επιτέθηκε και τον τραυμάτισε. Ο παραπονούμενος υπέδειξε στα μέλη της Αστυνομίας τον ύποπτο ως το πρόσωπο που του επιτέθηκε. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο – προπονητή, ο αγώνας διεξήχθη χωρίς την παρουσία διαιτητή και κατά τη διάρκεια του αγώνα τα παιδιά έπαιζαν πολύ σκληρό ποδόσφαιρο.

Αιτία του περιστατικού, σύμφωνα με τον παραπονούμενο, ήταν ότι έκανε συστάσεις στα παιδιά να παίξουν πιο ήρεμα και ένα παιδί από την ομάδα του Απόλλωνα τον εξύβριζε. Τότε αυτός του απάντησε ότι ήταν αγενής και ότι θα έπρεπε να ντρέπεται για τη συμπεριφορά του.

Τότε, ο παραπονούμενος είδε τον προπονητή του Απόλλωνα να τον πλησιάζει και την ίδια ώρα τον ύποπτο να τρέχει προς το μέρος του, προσπαθώντας να τον σπρώξει. Αρχικά έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια, τον άρπαξε από τη μέση, τον σήκωσε ψηλά και τον πέταξε ξανά στο έδαφος με δύναμη, χτυπώντας τον στον ώμο και στο κεφάλι.

Ισχυρίζεται ότι εισήλθε στο γήπεδο για να προστατεύσει το γιο του

Ο 41χρονος ύποπτος και πατέρας του ανήλικου ποδοσφαιριστή ανακριμένος, ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια που έπαιζε ο 11χρονος γιος του ποδόσφαιρο, ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας (παραπονούμενος) ασκούσε καθήκοντα διαιτητή και φώναζε, βρίζοντας τα παιδιά του Απόλλωνα Λεμεσού.

Όπως είπε, σε κάποια στιγμή, ο γιος του δέχθηκε σκληρό μαρκάρισμα και διεκδικούσε φάουλ και τότε ο προπονητής τον εξύβρισε, ισχυρίζεται ο ύποπτος. Αφού συνέχιζε να βρίζει τον γιο του, ο παραπονούμενος προσέγγισε τον ανήλικο με απειλητικό τρόπο. Τότε ο ύποπτος εισήλθε στο γήπεδο για να προστατεύσει, όπως υποστηρίζει, τον γιο του, αφού αντιλήφθηκε τον προπονητή του να τον σπρώχνει.

Όπως είπε, λόγω του ότι ο γιος του φαινόταν τρομοκρατημένος, άρπαξε τον παραπονούμενο από το σημείο που είχαν πέσει μαζί με το έδαφος. Στην προσπάθειά του να σηκωθεί, ο 41χρονος ένιωσε το χέρι του προπονητή στο αυχένα του και τότε ο παραπονούμενος έπεσε ξανά στο έδαφος. Όπως ισχυρίζεται ο ύποπτος, δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει τον παραπονούμενο, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον γιο του. Οι ισχυρισμοί του ύποπτου αναμένεται να τύχουν σχετικής διερεύνησης.