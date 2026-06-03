Η χθεσινή είδηση της άφιξης του Ισπανού προπονητή, Ρούμπεν Σέλες, για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, ξάφνιασε, καθώς η προσοχή είναι στραμμένη στις εξελίξεις με το επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής.

Το γεγονός ότι ο 42χρονος τεχνικός πήρε το αεροπλάνο και ήρθε στη χώρα μας φανερώνει ότι η διοίκηση Χάρη Φωτίου σήκωσε μανίκια για τον μετεγγραφικό σχεδιασμό της σεζόν 2026-27. Άλλωστε, χρειάζονται 3-4 μήνες έως την ολοκλήρωση του ελέγχου δέουσας επιμέλειας και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την UEFA, που χρειάζονται για να αλλάξει το διοικητικό καθεστώς.

Ο ΑΠΟΕΛ μπαίνει λοιπόν σε μεταβατική περίοδο ώσπου να περάσει στη νέα εποχή. Σε αυτό το διάστημα, η νυν διοίκηση ανέλαβε δράση για τη στελέχωση του έμψυχου δυναμικού, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας.

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